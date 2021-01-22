Камери МКС "упіймали" рідкісні явища над поверхнею Землі (відео)

Обидва ці явища тривають всього кілька мілісекунд.

Природні явища, які неможливо побачити із землі, зняли камери Міжнародної космічної станції (МКС), а відео Європейське космічне агентство вже опублікувало в мережі.

На записі видно, як над поверхнею Землі відбувається спалах, а потім атмосферу розтинає синій світловий стовп. Такий спалах має форму конуса діаметром декілька сотень кілометрів, і називається "ельф". Він зʼявляється у верхній частині грозової хмари. А яскраві потоки світла, які "вистрілюють" вгору з центру грозової хмари, називаються "синім струменем". Їхнє світіння поступово згасає на висоті майже 50 кілометрів.

За словами фахівців, обидва явища — дуже рідкісні, а їхня тривалість — усього декілька мілісекунд.

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Нагадаємо, на борту Міжнародної космічної станції вийшла з ладу російська система отримання кисню "Електрон-ВМ". Вона вже ламалася в жовтні та грудні 2020 року. У "Роскосмосі" пояснили, що поломка — це "особливість роботи системи", і найближчим часом планується її ввімкнення.

До того ж нещодавно у росіян на борту МКС закінчилася їжа, але їх нагодували американці: російські космонавти отримали від американських колег 13 контейнерів із раціонами харчування.