Митинги в России: Facebook, Twitter и TikTok хотят оштрафовать за призывы поддержать Навального

Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами в размере от $10,5 тыс. до $53 тыс.

Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, а также российские соцсети (запрещены в Украине) ВКонтакте и Одноклассники будут оштрафованы за то, что не модерировали и не удаляли сообщения, где одни пользователи призывают других пользователей, в частности несовершеннолетних, принимать участие в митингах в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, которые состоялись в некоторых городах РФ 23 января 2021 года.

В официальном заявлении Роскомнадзора акцентируется внимание на то, что митинги не были санкционированы, а также на то, что некоторые юзеры воздействовали на несовершеннолетних людей, передает издание vc.ru.

Генпрокуратура РФ и Роскомнадзор направляли официальные уведомления в вышеперечисленные интернет-компании — сначала с угрозами оштрафовать за призывы несовершеннолетних выходить на массовые акции, а позже с требованиями удалить конкретные сообщения. Всего таких "крамольных" сообщений регулятор насчитал 170.

Так как согласно законам РВ (ст.13.41 КоАП), за нарушение порядка ограничения доступа к запрещённой информации предусмотрены штрафы для юрлиц от 800 тыс. до 4 млн рублей ($10,5 тыс. до $53 тыс., согласно курсу НБУ), Генпрокуратура и Роскомнадзор могут потребовать привлечь компании к ответственности. В случае повторного нарушения, сумма штрафа может быть увеличена до одной десятой годовой выручки.

Напомним, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный сразу же после решения о его аресте на "судебном заседании", которое 18 января 2021 гола состоялось прямо в отделении полиции, записал видеообращение к россиянам с призывом выходить на улицы и устраивать протестные митинги. Ролик опубликован на канале "Навальный LIVE" в YouTube. Во время протестов было задержаны 3 068 человек.