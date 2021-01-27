Мітинги в Росії: Facebook, Twitter і TikTok хочуть оштрафувати за заклики підтримати Навального

Роскомнадзор пригрозив соцмережам штрафом у розмірі від $ 10,5 тис. до $ 53 тис.

Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, а також російські соцмережі (які заборонені в Україні) ВКонтакте й Однокласники будуть оштрафовані за те, що не модерували і не видаляли повідомлення, де одні користувачі закликають інших, зокрема неповнолітніх, брати участь у мітингах на підтримку опозиційного політика Олексія Навального, які відбулися в деяких містах РФ 23 січня 2021 року.

В офіційній заяві Роскомнадзора акцентується увага на те, що мітинги не були санкціоновані, а також на те, що деякі користувачі впливали на неповнолітніх людей, передає видання vc.ru.

Генпрокуратура РФ і Роскомнадзор надсилали офіційні повідомлення до вищезгаданих інтернет-компаній — спочатку з погрозами оштрафувати за заклики неповнолітніх виходити на масові акції, а пізніше з вимогами видалити конкретні повідомлення. Усього таких "крамольних" повідомлень регулятор нарахував 170.

Оскільки згідно із законами РФ (ст.13.41 КоАП), за порушення порядку обмеження доступу до забороненої інформації передбачені штрафи для юросіб від 800 тис. до 4 млн рублів ($ 10,5 тис. до $ 53 тис., згідно з курсом НБУ), Генпрокуратура і Роскомнадзор можуть вимагати залучення компанії до відповідальності. У разі повторного порушення, сума штрафу може бути збільшена до однієї десятої річної виручки.

Нагадаємо, що російський опозиційний політик Олексій Навальний відразу ж після рішення про його арешт на "судовому засіданні", де 18 січня 2021 року відбулося прямо у відділку поліції, записав відеозвернення до росіян із закликом виходити на вулиці й влаштовувати протестні мітинги. Ролик опублікований на каналі "Навальний LIVE" в YouTube. Під час протестів було затримано 3 068 осіб.