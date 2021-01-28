Эстетика киберпанка. Илон Маск рассказал, когда Cybertruck запустят в массовое производство

Собирать автомобиль будут на заводе Tesla в Остине, штат Техас. Предприятие уже почти достроено.

Американский инженер-миллиардер, гендиректор SpaceX и Tesla Илон Маск объявил о завершении разработки дизайна электрического пикапа Cybertruck. Об этом он рассказал во время онлайн-встречи с акционерами Tesla, передает издание Business Insider.

По его словам, если удача будет сопутствовать компании, то первые пикапы она сможет поставить уже до конца 2021 года.

"Но я ожидаю, что массовое производство удастся наладить только в 2022 году", – подчеркнул Маск, пояснив, что прототипы создавать гораздо проще, чем масштабировать серийное производство.

В своем Twitter он добавил, что "эстетика киберпанка просто невероятна".

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Отмечается, что Cybertruck Tesla планирует собирать на заводе в Остине, штат Техас. Предприятие сейчас находится в процессе строительства, однако менеджмент компании уверяет, что уже в этом году там начнется производство, а инвестиции в проект ожидаются на уровне миллиарда долларов США.

Кроме Cybertruck на заводе планируют выпускать прицепы для него, а также электрокары Model 3 и Model Y.

На данный момент единственный в США завод Tesla работает в Калифорнии. Ранее Маск открыл производство в Шанхае, а в Европе первое предприятие по сборке знаменитых электрокаров строится в Германии.

[ + – ] Строительство завода Tesla в городе Остин, штат Техас Фото: Скриншот

Илон Маск представил электрический пикап Cybertruck в ноябре 2019 года. Корпус автомобиля, который отличается угловатым футуристическим дизайном, сделан из пуленепробиваемой стали, а окна выполнены из сверхпрочного стекла и полимерного композита.

Буквально за несколько дней с момента демонстрации Cybertruc Tesla получила уже 200 тысяч предзаказов.

Всего будет три версии Tesla Cybertruck, все полноприводные, но различаются количеством моторов – одним, двумя и тремя – и дальностью хода на одной зарядке – 250 миль (400 километров), 300 миль (480 километров) и 500 миль (800 километров). Базовая версия сможет разгоняться до 96,6 километров в час (60 миль в час) за 6,5 секунды, средняя – за 4,5 секунды, а старшая – за 2,9 секунды.