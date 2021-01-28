Естетика кіберпанку. Ілон Маск розповів, коли Cybertruck запустять у масове виробництво

Збиратимуть автомобіль на заводі Tesla в Остіні, штат Техас. Підприємство вже майже добудоване.

Американський інженер-мільярдер, гендиректор SpaceX і Tesla Ілон Маск оголосив про завершення розробки дизайну електричного пікапа Cybertruck. Про це він розповів під час онлайн-зустрічі з акціонерами Tesla, передає видання Business Insider.

За його словами, якщо удача супроводжуватиме компанію, то перші пікапи вона зможе постачати вже до кінця 2021 року.

"Але я очікую, що масове виробництво вдасться налагодити тільки у 2022 році", — підкреслив Маск, пояснивши, що прототипи створювати набагато простіше, ніж масштабувати серійне виробництво.

У своєму Twitter він додав, що "естетика кіберпанку просто неймовірна".

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Зазначається, що Cybertruck Tesla планують збирати на заводі в Остіні, штат Техас. Підприємство зараз знаходиться в процесі будівництва, однак менеджмент компанії запевняє, що вже цього року там почнеться виробництво, а інвестиції в проект очікуються на рівні мільярда доларів США.

Крім Cybertruck на заводі планують випускати причепи для нього, а також електрокари Model 3 і Model Y.

Наразі єдиний в США завод Tesla працює в Каліфорнії. Раніше Маск відкрив виробництво в Шанхаї, а в Європі перше підприємство зі збору знаменитих електрокарів будується в Німеччині.

[ + – ] Будівництво заводу Tesla в місті Остін, штат Техас Фото: Скриншот

Ілон Маск представив електричний пікап Cybertruck в листопаді 2019 року. Корпус автомобіля, який відрізняється незграбним футуристичним дизайном, зроблений з куленепробивної сталі, а вікна виконані з надміцного скла і полімерного композиту.

Буквально за кілька днів з моменту демонстрації Cybertruc Tesla отримала вже 200 тисяч попередніх замовлень.

Всього буде три версії Tesla Cybertruck, все повнопривідні, але відрізняються кількістю моторів — одним, двома і трьома — і дальністю ходу на одній зарядці — 250 миль (400 кілометрів), 300 миль (480 кілометрів) і 500 миль (800 кілометрів). Базова версія зможе розганятися до 96,6 кілометрів на годину (60 миль в годину) за 6,5 секунди, середня — за 4,5 секунди, а старша — за 2,9 секунди.