В Дубае раскрыли убийство с использованием технологии "мозговых отпечатков пальцев"

Если человеку показывают изображения знакомых ему предметов и мест, то мозг определенным образом автоматически реагирует на это.

В ходе раскрытия убийства полиция использовала технологию "Memory Print" ("отпечаток в памяти"). Подозреваемым на голову надевали устройство, которое регистрирует активность мозга. После этого им демонстрировали фотографии орудия убийства и места, где оно произошло, сообщило издание Gulf Today.

Убийство произошло на складе, где работали несколько человек. Процедуру прошли они все, но только у одного при демонстрации фотографий активность мозга значительно возросла.

После эксперимента этот человек признался в совершении преступления и рассказал детали его подготовки и совершения.

До этого практического применения технологии эксперты по судебной психологии применяли "отпечаток памяти" в своих рабочих задачах и в течение года провели много экспериментов. Также было определено, каким образом полученные доказательства должны быть представлены в суде.

Криминалисты пояснили, в памяти человека хранятся жизненные события, детали и переживания. Если человеку показывают связанными с ними фотографии, то определенные участки мозга автоматически возбуждаются, что и регистрирует прибор. Степень осведомленности человека о событиях может быть оценена путем измерения уровня электромагнитного излучения мозга после просмотра изображений.

Напомним, суд признал виновным бывшего главу банка Ватикана Анджело Калойя в отмывании и расхищении денег и приговорил его к восьми годам и 11 месяцам тюремного заключения. Он стал самым высокопоставленным чиновником Ватикана, осужденным когда-либо за финансовое преступление.

Служба безопасности Украины предотвратила заказное убийство своего сотрудника и задержала одного из организаторов преступления, который является сотрудником спецслужбы.