У Дубаї розкрили вбивство з використанням технології "мозкових відбитків пальців"

Якщо людині показують зображення знайомих йому предметів і місць, то мозок певним чином автоматично реагує на це.

Під час розкриття вбивства поліція використовувала технологію "Memory Print" ( "відбиток у пам'яті"). Підозрюваним на голову надягали пристрій, який реєструє активність мозку. Після цього їм демонстрували фотографії знаряддя вбивства і місця, де воно відбулося, повідомило видання Gulf Today.

Вбивство сталося на складі, де працювали кілька людей. Процедуру пройшли вони всі, але тільки в одного під час демонстрації фотографій активність мозку значно зросла.

Після експерименту ця людина зізналася в скоєнні злочину і розповіла деталі його підготовки і скоєння.

До цього практичного застосування технології експерти із судової психології застосовували "відбиток пам'яті" в своїх робочих завданнях і протягом року провели багато експериментів. Також було визначено, яким чином отримані докази повинні бути представлені в суді.

Криміналісти пояснили, у пам'яті людини зберігаються життєві події, деталі та переживання. Якщо людині показують пов'язані з ними фотографії, то певні ділянки мозку автоматично порушуються, що й реєструє прилад. Ступінь обізнаності людини про події може бути оцінена шляхом вимірювання рівня електромагнітного випромінювання мозку після перегляду зображень.

Нагадаємо, суд визнав винним колишнього главу банку Ватикану Анджело Калоя у відмиванні та розкраданні грошей і засудив його до 8 років й 11 місяців тюремного ув'язнення. Він став найбільш високопоставленим чиновником Ватикану, засудженим коли-небудь за фінансовий злочин.

Служба безпеки України запобігла замовному вбивству свого співробітника і затримала одного з організаторів злочину, який є співробітником спецслужби.