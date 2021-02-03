Ученые создали прибор, позволяющий получить трехмерное изображение кожи человека (видео)

Устройство имеет размеры 7 на 10 см и весит всего 100 граммов. Кроме того, оно намного дешевле, чем оборудования похожего спектра действия.

Портативное устройство, которое всего за 10 минут способно создавать трехмерные изображения кожи человека с высоким разрешением, представила команда ученых из Технологического университета Наньян в Сингапуре, передает ЕurekАlert.

Разработчики утверждают, что этот прибор для визуализации кожи можно использовать для установления степени тяжести таких заболеваний как псориаз или экзема. Кроме кожных недугов он отображает глубину гребней и бороздок на коже до 2 мм, а потому может помочь в мониторинге заживления ран.

Ученые уверяют, что устройство будет очень хорошей подмогой врачам, поскольку сейчас большая часть медицинского оборудования дает возможность видеть только двухмерные изображения поверхности кожи человека.

Принцип устройства, прототип которого был напечатан на 3D-принтере, предельно прост. Оно прижимает специально разработанную золотую пленку к коже человека, чтобы получить отпечаток размером до 5 на 5 сантиметров. В результате кожный жир отпечатывается на пленке, создавая отпечаток поверхности кожи. Затем он переносится на портативное устройство, где набор электродов погружается в раствор. Еще одним нажатием кнопки устройство запускает поток электрического заряда. В результате создается трехмерная карта кожи высокого разрешения. Тонкая пленка также достаточно гибкая, чтобы отображать неровные участки кожи, такие как складки на локтях и отпечатки пальцев.

Прибор из биоразлагаемого пластика имеет размеры 7 на 10 сантиметров, работает от батареи и весит всего 100 граммов.

Ученые отмечают тот момент, что их устройство намного дешевле, чем сопоставимые технологии, например, аппараты оптической когерентной томографии, которые весят до 30 кг и стоят тысячи долларов.

По словам Гжегожа Лисака из Школы гражданской и экологической инженерии университета Наньян, который руководил исследованием, это неинвазивное, простое и недорогое устройство может быть использовано в дополнение к существующим методам диагностики и лечения кожных заболеваний.

"Персонал без медицинского образования может создавать карты кожи с помощью устройства и отправлять их врачам для диагностики", – подчеркнул он.

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Доктор Ю Йик Венг, дерматолог-консультант Национального центра кожи, назвал еще одну область применения этого прибора:

"Устройство может помочь в идентификации отпечатков пальцев, что обычно выполняется при судебно-медицинском анализе. Устройство может предложить более высокую степень точности, когда дело доходит до различения похожих отпечатков, из-за трехмерной природы изображения".

Команда разработчиков планирует до конца года провести клинические испытания, чтобы проверить эффективность прибора и изучить все варианты его применения.

Напомним, турецкие ученые заявили о создании прибора Diagnovir, который может в течение 10 секунд выявить наличие коронавируса у человека. Согласно сообщению разработчиков, такой быстрый результат удается получить благодаря передовым оптическим технологиям.