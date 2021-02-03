Учені створили прилад, що дозволяє отримати тривимірне зображення шкіри людини (відео)

Пристрій має розміри 7 на 10 см і важить всього 100 грамів. Крім того, він набагато дешевший, ніж устаткування схожого спектру дії.

Портативний пристрій, який всього за 10 хвилин здатний створювати тривимірні зображення шкіри людини з високою роздільною здатністю, представила команда вчених із Технологічного університету Наньян у Сінгапурі, передає ЕurekАlert.

Розробники стверджують, що цей прилад для візуалізації шкіри можна використовувати для встановлення ступеня тяжкості таких захворювань як псоріаз або екзема. Крім шкірних недуг він відображає глибину гребенів і борозенок на шкірі до 2 мм, а тому може допомогти в моніторингу загоєння ран.

Учені запевняють, що пристрій буде дуже хорошою підмогою лікарям, оскільки зараз велика частина медичного обладнання дає можливість бачити тільки двомірні зображення поверхні шкіри людини.

Принцип пристрою, прототип якого був надрукований на 3D-принтері, гранично простий. Він притискає спеціально розроблену золоту плівку до шкіри людини, щоб отримати відбиток розміром до 5 на 5 сантиметрів. Унаслідок шкірний жир друкується на плівці, створюючи відбиток поверхні шкіри. Потім він переноситься на портативний пристрій, де набір електродів занурюється в розчин. Ще одним натисненням кнопки пристрій запускає потік електричного заряду. Унаслідок створюється тривимірна карта шкіри з високою роздільною здатністю. Тонка плівка також досить гнучка, щоб відображати нерівні ділянки шкіри, такі як складки на ліктях і відбитки пальців.

Прилад із біорозкладаного пластику має розміри 7 на 10 сантиметрів, працює від батареї та важить всього 100 грамів.

Учені зазначають, що їх пристрій набагато дешевший, ніж зіставні технології, наприклад, апарати оптичної когерентної томографії, які важать до 30 кг і коштують тисячі доларів.

За словами Гжегожа Лисака зі Школи громадянської та екологічної інженерії університету Наньян, який керував дослідженням, цей неінвазивний, простий і недорогий пристрій можна використовувати разом з наявними методами діагностики та лікування шкірних захворювань.

"Персонал без медичної освіти може створювати карти шкіри за допомогою пристрою і надсилати їх лікарям для діагностики", — підкреслив він.

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Доктор Ю Йік Венг, дерматолог-консультант Національного центру шкіри, назвав ще одну сферу застосування цього приладу:

"Пристрій може допомогти в ідентифікації відбитків пальців, що зазвичай виконується під час судово-медичного аналізу. Пристрій може запропонувати більш високу ступінь точності, коли справа доходить до розрізнення схожих відбитків, через тривимірну природи зображення".

Команда розробників планує до кінця року провести клінічні випробування, щоб перевірити ефективність приладу та вивчити всі варіанти його застосування.

Нагадаємо, турецькі вчені заявили про створення приладу Diagnovir, який може протягом 10 секунд виявити наявність коронавірусу у людини. Згідно з повідомленням розробників, такий швидкий результат вдається отримати завдяки передовим оптичним технологіям.