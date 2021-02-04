Главу социальной сети Parler уволили из-за попытки ввести цензуру в приложении

Parler — соцсеть, которая стала популярна во время штурма Капитолия в США 6 января. Сторонники Трампа использовали ее для своей координации.

Генеральный директор Parler Джон Матце больше не возглавляет социальную сеть из-за конфликта с советом директоров компании. Об этом сообщает The Verge.

Совет директоров уволил Матце еще 29 января. Но сейчас уже бывший глава соцсети решил вынести свое увольнение в публичное поле. По его словам, он в течение нескольких месяцев встречал постоянное сопротивление своему видению продукта.

Джон Матце выступал за обеспечение более "эффективной модерации" контента Parler. Совет директоров выступил против такой идеи. Матце пытался изменить правила модерации, чтобы вернуть Parler в фирменные магазины приложений Apple и Google.

Один из инвесторов в Parler Дэн Бонгино заявил, что Матце несет ответственность за "плохие решения", которые привели к фактической блокировке социальной сети. Более того экс-директор хотел пойти на уступки Apple и по сути ввести цензуру в социальной сети по аналогии с Twitter. На такое инвесторы были категорически несогласны.

Социальная сеть Parler была основана в 2018 году Джоном Матце и Джаредом Томсоном как альтернатива Twitter, а ее штаб-квартира находится в штате Невада (США). Самую большую популярность она получила среди сторонников Трампа, благодаря практически полному отсутствию модерации сообщений.

Напомним, из-за протестов, Parler удалили из фирменных магазинов приложений Apple и Google. А Amazon отказала им в хостинге. Сейчас Parler якобы использует российский хостинг.