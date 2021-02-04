Главу соціальної мережі Parler звільнили через спроби ввести цензуру в додатку

Parler — соцмережа, яка стала популярна під час штурму Капітолію в США 6 січня. Прихильники Трампа використовували її для своєї координації.

Генеральний директор Parler Джон Матц більше не очолює соціальну мережу через конфлікт із радою директорів компанії. Про це повідомляє The Verge.

Рада директорів звільнив Матца ще 29 січня. Але зараз вже колишній глава соцмережі вирішив винести своє звільнення в публічне поле. За його словами, він протягом декількох місяців зазнавав постійного опіру своєму баченню продукту.

Джон Матц виступав за забезпечення більш "ефективної модерації" контенту Parler. Рада директорів виступила проти такої ідеї. Матц намагався змінити правила модерації, щоб повернути Parler у фірмові магазини додатків Apple та Google.

Один з інвесторів у Parler Ден Бонгіно заявив, що Матц несе відповідальність за "погані рішення", які призвели до фактичної блокування соціальної мережі. Більш того екс-директор хотів піти на поступки Apple та по суті ввести цензуру в соціальній мережі за аналогією з Twitter. З таким інвестори були категорично незгодні.

Соціальна мережа Parler була заснована в 2018 році Джоном Матцем і Джаредом Томсоном як альтернатива Twitter, а її штаб-квартира знаходиться в штаті Невада (США). Найбільшу популярність вона отримала серед прихильників Трампа, завдяки практично повній відсутності модерації повідомлень.

Нагадаємо, через протести, Parler видалили з фірмових магазинів додатки Apple і Google. А Amazon відмовила їм у хостингу. Зараз Parler нібито використовує російський хостинг.