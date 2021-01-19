Соцсеть Parler перешла на российский хостинг, но сам провайдер это отрицает

Критики социальной сети Parler удивились ее выбору, а также заявили, что зависимость от российской компании несет потенциальный риск для безопасности ресурса.

Социальная сеть Parler, приложение которой заблокировали Apple и Google, а позже хостинг-провайдер AWS (принадлежит Amazon) и вовсе лишил ее доступа к серверам, частично вернулась онлайн с помощью российской технологической компании, сообщил Reuters.

Издание отмечает, что интернет-адреса Parler теперь принадлежат фирме DDos-Guard, которой руководят двое россиян из Ростова-на-Дону. Если сайт будет полностью восстановлен, пользователи Parler смогут видеть и оставлять комментарии, хотя большинство пользователей предпочитают приложения, которые запретили.

На веб-сайте DDoS-Guard указан адрес в Шотландии с названием Cognitive Cloud LP.

Критики Parler заявили, что зависимость от российской компании несет потенциальный риск для безопасности ресурса.

Вместе с тем в компании DDos-Guard отрицают, что предоставляют услуги хостинга сервису Parler, передает МБХ медиа.

"DDos-Guard не предоставляет услуги хостинга ресурсу Parler.com. И не вправе сообщать, какие именно услуги предоставляются клиентам в независимости от их направленности или аудитории – это противоречит политике конфиденциальности компании и законодательству. На данный момент Parler не нарушает правила использования DDoS-GUARD и, насколько нам известно, действующее законодательство США", — сообщили в DDos-Guard.

Согласно информации на сайте DDoS-Guard, эта компания работает с 2011 года. Среди ее клиентов – Минобороны РФ, радиостанция "Эхо Москвы" и газета "Аргументы и факты".

Ранее мы сообщали, что социальная сеть Parler подал в суд на хостинг-сервис AWS, который принадлежит компании Amazon из-за того, что ее отключили от серверов AWS. Компания-ответчик прибегла к таким мерам из-за того, что пользователи координировали свои действия во время штурма Капитолия 6 января 2021 года посредством ресурса-истца. Напомним, что митинг сторонников Дональда Трампа, не признавших его поражение на президентских выборах США, перерос в массовые беспорядки, вследствие чего митингующие ворвались в здание конгресса. Во время беспорядков погибли 5 человек.