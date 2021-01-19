Соцмережа Parler перейшла на російський хостинг, але сам провайдер це заперечує

Критики соціальної мережі Parler здивувалися її вибору, а також заявили, що залежність від російської компанії несе потенційний ризик для безпеки ресурсу.

Соціальна мережа Parler, додаток якого заблокували Apple і Google, а пізніше хостинг-провайдер AWS (належить Amazon) і зовсім позбавив її доступу до серверів, частково повернулася онлайн за допомогою російської технологічної компанії, повідомив Reuters.

Видання зазначає, що інтернет-адреси Parler тепер належать фірмі DDos-Guard, якою керують двоє росіян з Ростова-на-Дону. Якщо сайт буде повністю відновлений, користувачі Parler зможуть бачити і залишати коментарі, хоча більшість користувачів вважають за краще додатки, які заборонили.

На веб-сайті DDoS-Guard поштова адреса була призначена в Шотландії з назвою Cognitive Cloud LP.

Критики Parler заявили, що залежність від російської компанії несе потенційний ризик для безпеки ресурсу.

Разом з тим в компанії DDos-Guard заперечують, що надають послуги хостингу сервісу Parler, передає МБХ медіа.

"DDos-Guard не надає послуги хостингу ресурсу Parler.com. І не має права повідомляти, які саме послуги надаються клієнтам в незалежності від їх спрямованості або аудиторії — це суперечить політиці конфіденційності компанії і законодавству. Зараз Parler не порушує правила використання DDoS-GUARD і, наскільки нам відомо, чинне законодавство США ", — повідомили в DDos-Guard.

Згідно з інформацією на сайті DDoS-Guard, ця компанія працює з 2011 року. Серед її клієнтів — Міноборони РФ, радіостанція "Ехо Москви" і газета "Аргументи і факти".

Раніше ми повідомляли, що соціальна мережа Parler подала до суду на хостинг-сервіс AWS, який належить компанії Amazon через те, що її відключили від серверів AWS. Компанія-відповідач вдалася до таких заходів через те, що користувачі координували свої дії під час штурму Капітолію 6 січня 2021 року за допомогою ресурсу-позивача. Нагадаємо, що мітинг прихильників Дональда Трампа, що не визнали його поразку на президентських виборах США, переріс в масові безлади, внаслідок чого мітингувальники увірвалися в будівлю конгресу. Під час заворушень загинули 5 осіб.