Google вслед за Apple может запретить разработчикам собирать данные без разрешения

Поисковый гигант хочет сбалансировать требования пользователей о конфиденциальности

Google изучает альтернативу новой функции защиты от отслеживания Apple Inc.

Как информирует Bloomberg, на внутреннем уровне поисковый гигант обсуждает, как можно ограничить сбор данных и отслеживание между приложениями в операционной системе Android.

Сообщается, что Google пытается сбалансировать растущие требования потребителей, заботящихся о конфиденциальности, с финансовыми потребностями разработчиков и рекламодателей.

С годовым объемом продаж цифровой рекламы более 100 миллиардов долларов, Google заинтересован в том, чтобы помогать партнерам продолжать получать доход за счет таргетинга рекламы на пользователей устройств Android.

"Мы всегда ищем способы работать с разработчиками, чтобы поднять планку конфиденциальности, создавая при этом здоровую экосистему приложений с поддержкой рекламы", – сказано в заявлении представителя Google.

В предстоящем обновлении программного обеспечения для iPhone и iPad под названием iOS 14.5 и iPadOS 14.5 Apple добавляет новую функцию под названием "Прозрачность отслеживания приложений". Этот инструмент позволяет потребителям выбирать, могут ли приложения собирать данные о них через другие приложения и веб-сайты.

Предполагается, что решение Google будет менее строгим и не потребует запроса на включение отслеживания данных, как у Apple. Изучение Android, альтернативы функции Apple, все еще находится на начальной стадии, и Google еще не решил, когда и будет ли вносить изменения.

На iPhone Google предлагает разработчикам платформу, позволяющую монетизировать свои приложения с помощью рекламы Google. В недавнем сообщении в блоге Google заявил, что обновление отслеживания рекламы Apple означает, что разработчики "смогут ощутить значительное влияние" на свои доходы от рекламы.

Веб-альтернатива Google, известная как "Тестовая среда конфиденциальности", позволяет настраивать таргетинг рекламы с менее конкретным сбором данных. В рамках этого решения компания разработала технологию под названием "Federated Learning of Cohorts", которая позволяет рекламодателям ориентироваться на группы людей со схожими интересами, а не на отдельных лиц. Google, вероятно, применит аналогичный подход к Android.

Ранее сообщалось, что поисковый онлайн-сервис "Google" заблокировал аккаунт бывшего сотрудника посольства Украины в США Андрея Телиженко, который помогал личному адвокату Дональда Трампа Рудольфу Джулиани собирать в Украине информацию о Джо Байдене.

Также Фокус писал о том, что компании Facebook и Google договорились о сотрудничестве и взаимопомощи в том случае, если антимонопольные органы США начнут расследовать их взаимодействия в области интернет-рекламы.

Также мы информировали о том, что Google планирует раздавать интернет в бедных странах с помощью световых сигналов.