В комментарии к блокировке администрация поисковика отметила, что аккаунт Телиженко восстановлению не подлежит.

Поисковый онлайн-сервис "Google" заблокировал аккаунт бывшего сотрудника посольства Украины в США Андрея Телиженко, который помогал личному адвокату Дональда Трампа Рудольфу Джулиани собирать в Украине информацию о Джо Байдене. Об этом в четверг, 28 января на своей странице в Facebook рассказал сам заблокированный.

"Свобода и демократия в действии от большевистского режима администрации Байдена. Мы будем продолжать на независимых платформах #Telegram присоединяйтесь друзья", – написал Телиженко на украинском и английском языках, а также добавил к публикации "пруф" – скриншот ответа от администрации поисковика.

[ + – ] Публикация Андрея Телиженко.

Как отмечается в приведенном выше комментарии Google, аккаунт был деактивирован и в дальнейшем уже не может быть восстановлен "из-за нарушения экспортных законов". В Google добавили: "Если у вас возникнут вопросы, обратитесь к юрисконсульту".

Как передает "Украинская правда", до этого страницы Телиженко неоднократно блокировались в социальных сетях Facebook и Twitter.

Напомним, в декабре 2019 года Андрей Телиженко сопровождал Рудольфа Джулиани во время поездки последнего в Киев, включавшей встречи с рядом политиков, в том числе – с народным депутатом Андреем Деркачем.

Хоть тогдашний президент США Дональд Трамп и утверждал, что не давал Джулиани указаний расследовать дело против экс-вице-президента США Джозефа Байдена и его сына, но сам адвокат бывшего американского лидера заявил в декабре 2019-го, что имеет доказательства причастности Байдена к коррупции в Украине, и те скоро будут обнародованы.

Что вскоре и произошло: 19 мая 202 года Деркач опубликовал аудиозаписи, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.