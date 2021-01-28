Google заблокував українця, який збирав компромат на Байдена під керівництвом Джуліані

У коментарі до блокування адміністрація пошуковика зазначила, що акаунт Теліженко відновленню не підлягає.

Пошуковий онлайн-сервіс "Google" заблокував акаунт колишнього співробітника посольства України в США Андрія Теліженко, який допомагав особовому адвокату Дональда Трампа Рудольфу Джуліані збирати в Україні інформацію про Джо Байдена. Про це у четвер, 28 січня на своїй сторінці у Facebook розповів сам Теліженко.

"Свобода і демократія в дії від більшовицького режиму адміністрації Байдена. Ми продовжуватимемо на незалежних платформах #Telegram приєднуйтесь друзі", — написав Теліженко українською та англійською мовами, а також додав до публікації "пруф" — скріншот відповіді від адміністрації пошуковика.

[ + – ] Публікація Андрія Теліженко.

Як зазначається у наведеному вище коментарі Google, акаунт деактивований і надалі вже не може бути відновленим "через порушення експортних законів". В Google додали: "Якщо у вас виникнуть питання, зверніться до юрисконсульта".

Як передає "Українська правда", до цього сторінки Теліженко неодноразово блокувалися в соціальних мережах Facebook і Twitter.

Нагадаємо, в грудні 2019 року Андрій Теліженко супроводжував Рудольфа Джуліані під час поїздки останнього до Києва, яка включала зустрічі з низкою політиків, в тому числі — з народним депутатом Андрієм Деркачем.

Хоч тодішній президент США Дональд Трамп і стверджував, що не давав Джуліані вказівок розслідувати справу проти екс-віце-президента США Джозефа Байдена і його сина, але сам адвокат колишнього американського лідера заявив в грудні 2019 го, що має докази причетності Байдена до корупції в Україна, і ті скоро будуть оприлюднені.

Що незабаром і сталося: 19 травня 202 року Деркачопублікував аудіозаписи, які, за його словами, можуть свідчити про вплив екс-віце-президента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.