Safe Tech Act: в США реформируют главный закон о свободе Интернета

Что демократы хотят изменить в пресловутом разделе 230 Закона о телекоммуникациях США 1996 года.

Авторами нового законопроекта стали сенаторы-демократы Марк Уорнер, Мейзи Хироно и Эми Клобушар. Они предлагают внести изменения в раздел 230 Закона о телекоммуникациях, которые коренным образом изменят закон 1996 года, который, как многие считают, способствовал развитию современного Интернета.

Об этом сообщает издание TechCrunch.

Если кратко, то раздел 230 являет собой "юридический щит", который защищает интернет-компании от ответственности за размещаемый на из площадках пользовательский контент. Это правило касается постов на Facebook, видеороликов в TikTok и отзывов на Amazon.

Новый предлагаемый документ, получивший название Safe Tech Act, коренным образом изменит правило, провозглашаемое разделом 230:

"Ни провайдер, ни пользователь интерактивного компьютерного сервиса не считаются издателем или носителем какой-либо информации, предоставленной другим провайдером информационного контента".

Что меняет Safe Tech Act?

В соответствии с новой формулировкой, раздел 230 более не будет обеспечивать защиту в случае проплаченного контента. Вот, что говорится в Safe Tech Act по этому поводу:

"Ни один провайдер или пользователь интерактивной компьютерной услуги не должен рассматриваться как издатель или носитель какой-либо информации, предоставленной другим провайдером информационного контента, за исключением случаев, когда поставщик или пользователь принял оплату (полностью или частично) за предоставление доступа к информации или за ее создание".

Фокус попросил медиаюриста Максима Дворового изучить документ и кратко разъяснить его суть.

"Если платформе или пользователю заплатили за размещение определенного материала, или же за его создание, то и платформа, и пользователь будут иметь статус издателя этого материала и будут нести ответственность за такой контент.

По сути, изменения направлены на то, чтобы привлечь платформы к ответственности за проплаченный контент (например, за рекламу)

Далее в документе говорится, что если на такого "издателя контента", будь то платформа или пользователь, подадут в суд, то в случае желания воспользоваться иммунитетом, бремя доказывания ляжет исключительно на него", — прокомментировал юрист.

[ + – ] Некоторые законодатели считают, что Safe Tech Act будет иметь негативные последствия Фото: apple.com

Реакция законодателей

В своем твите сенатор Уорнер назвал онлайн-рекламу "ключевым фактором всех видов мошенничества", поэтому изменения в раздел 230 якобы направлены на выявление злоупотреблений в сфере интернет-рекламы. Однако предложенные формулировки в некоторой степени затрагивают многие другие виды платных услуг, от донатов на Substack и Patreon и оплаты доступа к премиальному онлайн-контенту до платы за хостинг.

"Хороший юрист может возразить, что эти правки касаются множества различных типов онлайн-платежей, не имеющих отношения к платной рекламе", — прокомментировал изданию TechCrunch Джефф Коссефф, профессор Военно-морской академии США, автор книги о разделе 230.

Интернет-компании, большие и маленькие, в своей работе полагаются на защиту, которую им обеспечивает раздел 230, но некоторым из них, возможно, придется пересмотреть ведение дел, если правила, предложенные в новом законопроекте, вступят в силу. Сенатор Рон Уайден, один из соавторов раздела 230, отметил, что новый законопроект хоть и имеет "благие намерения", на практике может привести к негативным последствиям.

"К сожалению, если Safe Tech Act останется в том виде, в котором он существует сейчас, он нанесет серьезный ущерб, потому что привлечение к ответственности за проплаченный контент приведет к тому, что хостинг-провайдеры, провайдеры облачных хранилищ и даже платные почтовые службы очистят свои сети от любых спорных высказываний", — сказал Уайден.

[ + – ] Сенатор Рон Уайден - один из соавторов раздела 230 Фото: wikimedia.org

Реакция правозащитников

Один из руководителей сообщества Fight for the Future, Эван Грир, высказал мнение о том, что законопроект создан "из лучших побуждений", но разделил опасения Уайдена: "Изменения коснутся не только интернет-рекламы, но и практически всех платных услуг: хостинга, сетей доставки контента, сервисов типа Patreon, Bandcamp и Etsy".

Хотя онлайн-реклама, особенно политическая, вызвала много споров, все же в данном вопросе камнем преткновения стала не проблема оплаты и продвижения такого контента, а возможность беспрепятственно размещать его в соцсетях (этого ведь никто не запрещает, независимо от того, поставили вы его на рекламу, или нет).

Однако Safe Tech Act нашел поддержку у некоторых правозащитных организаций — Anti-Defamation League, Center for Countering Digital Hate и Color of Change. Предлагаемые изменения раздела 230, по их мнению, возлагают на интернет-компании большую гражданскую ответственность, позволяя жертвам киберпреследований, дискриминации и пр. подавать иски и отстаивать свою честь.

Safe Tech Act также позволит отдельным лицам добиваться судебных постановлений в случаях, когда обращение интернет-компании с материалами, которые она размещает, может причинить «непоправимый вред», а также разрешит подавать иски в суды США против американских интернет-компаний за нарушения прав человека.

"Safe Tech Act заставит провайдеров интернет-услуг разработать инструменты и политики для поддержки эффективной модерации, даже в тех случаях, когда они ничего не предпринимают для устранения предсказуемого, очевидного и неоднократного злоупотребления их продуктами и услугами в целях причинения ущерба", — подчеркнул один из соавторов, сенатор Уорнер.

Есть ли альтернатива Safe Tech Act?

Кстати, кроме Safe Tech Act, другими политиками также предлагаются правки в раздел 230. Среди них: PACTAct от сенаторов Брайана Шаца и Джона Тьюна, который фокусируется на прозрачности модерации и ужесточает контроль со стороны федеральных и государственных регуляторов; EARN IT Act от сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя, которые считают раздел 230 неконституционным.

При таком большом количестве предлагаемых реформ раздела 230, которые уже обсуждаются, нет гарантий, что Safe Tech Act будет взят за основу. Единственное, что можно сказать с уверенностью: мы еще много чего услышим о крошечном параграфе Закона о телекоммуникациях, который имеет огромное влияние на формирование современного Интернета.

Напомним: ранее мы сообщали о том, что демократы планируют реформировать основной закон о свободе Интернета. Также мы публиковали колонку эксперта в сфере кибербезопасности Андрея Барановича, где он разъяснял, в чем важность и ценность раздела 230 как для компаний, так и для пользователей.