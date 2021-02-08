Safe Tech Act: в США реформують головний закон про свободу Інтернету

Що демократи хочуть змінити в горезвісному розділі 230 Закону про телекомунікації США 1996 року.

Авторами нового законопроекту стали сенатори-демократи Марк Уорнер, Мейзі Хірон і Емі Клобушар. Вони пропонують внести зміни до розділу 230 Закону про телекомунікації, які докорінно змінять закон 1996 року, який, як багато хто вважає, сприяв розвитку сучасного Інтернету.

Про це повідомляє видання TechCrunch.

Якщо коротко, то розділ 230 являє собою "юридичний щит", який захищає інтернет-компанії від відповідальності за те, що за контент розміщується на їх майданчиках для користувача. Це правило стосується постів у Facebook, відеороликів у TikTok і відгуків на Amazon.

Новий пропонований документ, який отримав назву Safe Tech Act, докорінно змінить правило, проголошуване розділом 230:

"Ні провайдер, ні користувач інтерактивного комп'ютерного сервісу не вважаються видавцем чи носієм будь-якої інформації, наданої іншим провайдером інформаційного контенту".

Що змінює Safe Tech Act?

Відповідно до нового формулювання, розділ 230 не забезпечуватиме захист у разі проплаченого контенту. Ось, що сказано в Safe Tech Act з цього приводу:

"Жоден провайдер або користувач інтерактивної комп'ютерної послуги не повинен розглядатися як видавець або носій будь-якої інформації, наданої іншим провайдером інформаційного контенту, за винятком випадків, коли постачальник або користувач прийняв оплату (повністю або частково) за надання доступу до інформації або за її створення".

Фокус попросив медіаюриста Максима Дворового вивчити документ і коротко роз'яснити його суть.

"Якщо платформі або користувачеві заплатили за розміщення певного матеріалу, або ж за його створення, то і платформа, і користувач матимуть статус видавця цього матеріалу і нестимуть відповідальність за такий контент.

По суті, зміни спрямовані на те, щоб привернути платформи до відповідальності за проплачений контент (наприклад, за рекламу).

Далі в документі йдеться, що якщо на такого "видавця контенту", неважливо платформа чи користувач, подадуть до суду, то у випадку бажання скористатися імунітетом, тягар доведення ляже виключно на нього ", — прокоментував юрист.

[ + – ] Деякі законодавці вважають, що Safe Tech Act матиме негативні наслідки Фото: apple.com

Реакція законодавців

У своєму твіті сенатор Уорнер назвав онлайн-рекламу "ключовим фактором усіх видів шахрайства", тому зміни в розділі 230 нібито спрямовані на виявлення зловживань у сфері інтернет-реклами. Однак запропоновані формулювання певним чином зачіпають багато інших видів платних послуг, від донатів на Substack і Patreon і оплати доступу до преміального онлайн-контенту до плати за хостинг.

"Хороший юрист може заперечити, що ці правки стосуються безлічі різних типів онлайн-платежів, що не мають стосунку до платної реклами", — прокоментував виданню TechCrunch Джефф Коссефф, професор Військово-морської академії США, автор книги про розподіл 230.

Інтернет-компанії, великі і маленькі, у своїй роботі покладаються на захист, який забезпечує їм розділ 230, але деяким з них, можливо, доведеться переглянути ведення справ, якщо правила, що запропоновані у новому законопроекті, вступлять в силу. Сенатор Рон Уайден, один зі співавторів розділу 230, зазначив, що новий законопроект хоч і має "добрі наміри", на практиці може призвести до негативних наслідків.

"На жаль, якщо Safe Tech Act залишиться у тому вигляді, в якому він існує зараз, він завдасть серйозної шкоди, тому що залучення до відповідальності за проплачений контент призведе до того, що хостинг-провайдери, провайдери хмарних сховищ і навіть платні поштові служби очистять свої мережі від будь-яких спірних висловлювань", — сказав Уайден.

[ + – ] Сенатор Рон Уайден — один із співавторів розділу 230 Фото: wikimedia.org

Реакція правозахисників

Один з керівників спільноти Fight for the Future, Еван Грір, висловив думку про те, що законопроект створений "з кращих спонукань", але розділив побоювання Уайден: "Зміни торкнуться не тільки інтернет-реклами, але і майже всіх платних послуг: хостингу, мереж доставки контенту, сервісів типу Patreon, Bandcamp і Etsy".

Хоча онлайн-реклама, особливо політична, викликала багато суперечок, все ж у цьому питанні каменем спотикання стала не проблема оплати і просування такого контенту, а можливість безперешкодно розміщувати його у соцмережах (цього ж ніхто не забороняє, незалежно від того, поставили ви його на рекламу, чи ні).

Однак Safe Tech Act знайшов підтримку у деяких правозахисних організацій — Anti-Defamation League, Center for Countering Digital Hate і Color of Change. Пропоновані зміни розділу 230, на їхню думку, покладають на інтернет-компанії велику громадянську відповідальність, дозволяючи жертвам кіберпереслідування, дискримінації та ін. подавати позови і відстоювати свою честь.

Safe Tech Act також дозволить окремим особам домагатися судових постанов у випадках, коли звернення інтернет-компанії з матеріалами, які вона розміщує, може заподіяти «непоправну шкоду», а також дозволить подавати позови до судів США проти американських інтернет-компаній щодо порушення прав людини.

"Safe Tech Act змусить провайдерів інтернет-послуг розробити інструменти та політику для підтримки ефективної модерації, навіть у тих випадках, коли вони нічого не роблять для усунення передбачуваного, очевидного і неодноразового зловживання їх продуктами і послугами з метою заподіяння шкоди", — підкреслив один з співавторів, сенатор Уорнер.

Чи є альтернатива Safe Tech Act?

До речі, крім Safe Tech Act, іншими політиками також пропонуються правки в розділ 230. Серед них: PACTAct від сенаторів Брайана Шаца і Джона Тьюна, який фокусується на прозорості модерації та посилює контроль з боку федеральних і державних регуляторів; EARN IT Act від сенаторів Ліндсі Грема і Річарда Блюменталя, які вважають розділ 230 неконституційним.

При такій великій кількості пропонованих реформ розділу 230, які вже обговорюються, немає гарантій, що Safe Tech Act візьмуть за основу. Єдине, що можна сказати з упевненістю: ми ще багато чого почуємо про крихітний параграф Закону про телекомунікації, який має величезний вплив на формування сучасного Інтернету.

Нагадаємо: раніше ми повідомляли про те, що демократи планують реформувати основний закон про свободу Інтернету. Також ми публікували колонку експерта у сфері кібербезпеки Андрія Барановича, де він роз'яснював, у чому важливість та цінність розділу 230 як для компаній, так і для користувачів.