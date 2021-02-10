Hyundai показала шагающий автономный вездеход (видео)

Аппарат предназначен для автономной работы в экстремальных условиях

Компания Hyundai показала внедорожник Tiger X-1, способный работать автономно в экстремальных условиях, в том числе и на Луне.

Как сообщает Road Show, концепт разработан студией New Horizons совместно с экспертами из компаний Autodesk и Sundberg-Ferrar.

В компании обещают, что Tiger X-1 будет полностью автономным и сможет доставлять грузы в любую точку планеты. В основу внедорожника лег пассажирский автомобиль Hyundai Elevate, который Hyundai презентовала в 2019 году.

[ + – ] Tiger X-1

У Tiger система полного привода, каждое колесо установлено на шарнирно-сочлененном подрамнике, что позволяет автомобилю перешагивать препятствия. Вездеход умеет разворачиваться на месте на 360 градусов, а также ездить боком под любым углом: колеса поворачиваться вокруг своей оси независимо друг от друга.

По словам представителей Hyundai, Tiger X-1 оснащен беспилотным летательным аппаратом для его перемещения и подзарядки. Вездеход сможет вести разведку, доставлять грузы, а также участвовать в спасательных операциях и применяться во время военных действий.

[ + – ] внедорожник Tiger X-1

Ранее сообщалось, что Hyundai купил разработчика робота-собаки Spot за $1 миллиард.

Также мы писали, что Hyundai активно работает над прототипом аэротакси, чтобы поставить его на конвейер в 2026 году.