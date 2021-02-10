Hyundai показала кроковий автономний всюдихід (відео)

Апарат призначений для автономної роботи в екстремальних умовах.

Компанія Hyundai показала позашляховик Tiger X-1, здатний працювати автономно в екстремальних умовах, зокрема й на Місяці.

Як повідомляє Road Show, концепт розроблений студією New Horizons спільно з експертами з компаній Autodesk і Sundberg-Ferrar.

У компанії обіцяють, що Tiger X-1 буде повністю автономним і зможе доставляти вантажі в будь-яку точку планети. В основу позашляховика ліг пасажирський автомобіль Hyundai Elevate, який Hyundai презентувала в 2019 році.

[ + – ] Tiger X-1

У Tiger система повного приводу, кожне колесо встановлене на шарнірно-зчленованому підрамнику, що дозволяє автомобілю переступати перешкоди. Всюдихід уміє розвертатися на місці на 360 градусів, а також їздити боком під будь-яким кутом: колеса повертатися навколо своєї осі незалежно один від одного.

За словами представників Hyundai, Tiger X-1 оснащений безпілотним літальним апаратом для його переміщення та підзарядки. Всюдихід зможе вести розвідку, доставляти вантажі, а також брати участь у рятувальних операціях і застосовуватися під час військових дій.

[ + – ] Позашляховик Tiger X-1

Раніше повідомлялося, що Hyundai купив розробника робота-собаки Spot за $ 1 мільярд.

Також ми писали, що Hyundai активно працює над прототипом аеротаксі, щоб поставити його на конвеєр у 2026 році.