Байден отложил сделку по продаже части TikTok компаниям Oracle и Walmart

По информации WSJ, Байден якобы решил пересмотреть шаги своего предшественника касательно "борьбы с возможными рисками от китайских компаний".

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщило, что сделку касательно приобретения части соцсети TitTok компаниями Oracle и Walmart отложили на неопределенный период. По информации журналистов, связано это с действующим президентом США Джо Байденом.

В частности, Байден решил серьезно пересмотреть политику своего предшественника Дональда Трампа по "борьбе с возможными рисками от китайских компаний".

Источники сообщили WSJ, что переговоры между владельцем TikTok, компанией ByteDance, и представителями сферы нацбезопасности США продолжается. На текущий момент они обсуждают вопросы безопасности данных, которые собирается китайская компания о своих пользователях.

"Мы планируем разработать комплексный подход к защите данных американцев, который устраняет весь спектр угроз, с которыми мы сталкиваемся. Сюда входит риск, связанный с китайскими приложениями и другим программным обеспечением, работающим в США",— заявила представитель Совета национальной безопасности США Эмили Хорн.

Сообщается, что администрация Байдена хочет разработать новое решение касательно этого вопроса, и они не рассматривают варианта полного запрета соцсети на территории США.

Напомним, всерьез в администрации Трампа взялись за мобильные приложения, которые "напрямую поставляют информацию китайцам", в первых числах августа 2020 года. Так, 1 августа Дональд Трамп заявил, что TikTok будет запрещен в Соединенных Штатах по соображениям национальной безопасности.

6 августа Трамп издал указ о блокировании TikTok на территории США, если его не выкупит американская компания до 15 сентября. Спецслужбы США утверждали, что компания-владелец соцсети передает китайским властям персональные данные пользователей и занимается пропагандой.

В середине сентября Трамп "благословил" слежку ByteDance с американскими компаниями, которая должна была "обеспечить полное выполнение требований нацбезопасности США".