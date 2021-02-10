Байден відклав операцію з продажу частини TikTok компаніям Oracle і Walmart

За інформацією WSJ, Байден нібито вирішив переглянути кроки свого попередника щодо "боротьби з можливими ризиками від китайських компаній".

Видання The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела повідомило, що угоду щодо придбання частини соцмережі TitTok компаніями Oracle і Walmart відклали на невизначений період. За інформацією журналістів, пов'язано це з чинним президентом США Джо Байденом.

Зокрема, Байден вирішив серйозно переглянути політику свого попередника Дональда Трампа в "боротьбі з можливими ризиками від китайських компаній".

Джерела повідомили WSJ, що переговори між власником TikTok, компанією ByteDance, і представниками сфери нацбезпеки США триває. На поточний момент вони обговорюють питання безпеки даних, які збирає китайська компанія про своїх користувачів.

"Ми плануємо розробити комплексний підхід до захисту даних американців, який усуває весь спектр загроз, з якими ми стикаємося. Сюди входить ризик, пов'язаний з китайськими додатками та іншим програмним забезпеченням, що працює в США", — заявила представник Ради національної безпеки США Емілі Хорн.

Повідомляється, що адміністрація Байдена хоче розробити нове рішення щодо цього питання, і вони не розглядають варіанту повної заборони соцмережі на території США.

Нагадаємо: всерйоз в адміністрації Трампа взялися за мобільні додатки, які "безпосередньо постачають інформацію китайцям", у перших числах серпня 2020 року. Так, 1 серпня Дональд Трамп заявив, що TikTok буде заборонений у Сполучених Штатах з міркувань національної безпеки.

6 серпня Трамп видав указ про блокування TikTok на території США, якщо його не викупить американська компанія до 15 вересня. Спецслужби США стверджували, що компанія-власник соцмережі передає китайській владі персональні дані користувачів і займається пропагандою.

У середині вересня Трамп "благословив" слідком ByteDance з американськими компаніями, яка повинна була "забезпечити повне виконання вимог нацбезпеки США".