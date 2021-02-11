Facebook и Twitter собираются создать конкурентов Clubhouse - СМИ

Марк Цукерберг лично исследует ставший популярным аудиосервис.

После того, как генеральный директор Марк Цукерберг присоединился к Clubhouse и принял участие в голосовом чате, чтобы рассказать о будущем технологий дополненной и виртуальной реальности, появилась новость о том, что Facebook создаст аналогичный голосовой сервис. Его компания, как известно, неоднократно копировала чужие идеи: Stories были позаимствованы из Snapchat, а Reels — это копия TikTok.

Издание The New York Times сообщило, что проект Цукерберга находится на "ранних стадиях разработки", поэтому неясно, может ли он быть запущен и когда.

Издание Verge отмечает, что Twitter также работает над конкурентом Clubhouse под названием Spaces, который в настоящее время находится в стадии бета-тестирования. Все началось с приобретения компании Breaker, занимающуюся созданием подкастов. Опыт этой команды в сфере социального аудио поможет Twitter в разработке и продвижении нового сервиса.

Миллиардер, владелец Landmark Theatres, CEO компаний HDNet и HDTV cable network, Марк Кьюбан также вложился в разработку аналогичного приложения. Его детище называется Fireside. Очевидно, что звук становится важным фактором в сфере социальных коммуникаций, поэтому именитые айтишники пытаются внедрить этот тренд.

Ранее мы писали о том, что социальная сеть Clubhouse становится невероятно популярной в США и Европе. После того, как одну из ее "комнат" посетил Илон Маск и дал развернутое интервью, юзеры начали массово регистрироваться там и даже продавали ссылки приглашения по $800 за штуку.