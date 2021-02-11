Facebook і Twitter збираються створити конкурентів Clubhouse — ЗМІ

Марк Цукерберг особисто досліджує аудіосервіс, що став популярним .

Після того, як генеральний директор Марк Цукерберг приєднався до Clubhouse і взяв участь у голосовому чаті, щоб розповісти про майбутнє технологій доповненої та віртуальної реальності, з'явилася новина про те, що Facebook створить аналогічний голосовий сервіс. Його компанія, як відомо, неодноразово копіювала чужі ідеї: Stories були запозичені із Snapchat, а Reels — це копія TikTok.

Видання The New York Times повідомило, що проект Цукерберга знаходиться на "ранніх стадіях розробки", тому незрозуміло, чи може він бути запущений та коли.

Видання Verge зазначає, що Twitter також працює над конкурентом Clubhouse під назвою Spaces, який наразі знаходиться на стадії бета-тестування. Усе почалося з придбання компанії Breaker, що займається створенням подкастів. Досвід цієї команди у сфері соціального аудіо допоможе Twitter у розробці та просуванні нового сервісу.

Мільярдер, власник Landmark Theatres, CEO компаній HDNet і HDTV cable network, Марк Кьюбан також вклався в розробку аналогічного додатку. Його дітище називається Fireside. Очевидно, що звук стає важливим фактором у сфері соціальних комунікацій, тому імениті айтішники намагаються впровадити цей тренд.

Раніше ми писали про те, що соціальна мережа Clubhouse стає неймовірно популярною в США та Європі. Після того, як одну з її "кімнат" відвідав Ілон Маск і дав розгорнуте інтерв'ю, користувачі почали масово реєструватися там і навіть продавали посилання запрошення по $ 800 за штуку.