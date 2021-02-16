Apple готовит три новинки в марте: iPad Pro с экраном mini LED, AirTag и AirPods, – СМИ

Анонс AirTag ожидался еще в прошлом году, но до сих пор все презентации Apple обходились без этой новинки.

Компания Apple планирует представить три новых продукта в марте. В частности, будет выпущена новая модель iPad Pro с экраном mini LED, геомаячок AirTag и беспроводные наушники AirPods нового поколения.

Об этом сообщает издание GizChina.

По данным СМИ, первоначально официальный анонс AirTag ожидался в сентябре, а затем в октябре и ноябре, но Apple решила отложить выпуск. В итоге появление новинки ожидается в марте. AirTags – это трекер, размером с монету, его можно разместить, например, на связке ключей, в кошельке. А после этого – отследить расположение устройств при помощи приложения на смартфоне.

Кроме того, IPad Pro нового поколения должен иметь 12,9-дюймовый мини-светодиодный экран, а также SoC от iPhone 12 – Apple A14 с поддержкой 5G. В плане дизайна ничего принципиально нового не ожидается.

Что касается AirPods, то ожидаются AirPods Pro 2 и AirPods 3, но не факт, что обе эти модели выйдут одновременно, поэтому в марте Apple может ограничиться лишь некоторыми наушниками.

Стоит отметить, что эти данные подтверждают два инсайдера: Джон Проссер и LeaksApplePro. Раньше они уже не раз давали достоверную информацию, но также ошибались.

Ранее сообщалось, что корпорация Apple занимается разработкой смартфона, в котором не будет экранного выреза. По словам источника, ему известно о существовании прототипа "яблочного" смартфона, где нет экранного выреза под сенсор Face ID. Однако у прототипа более широкая верхняя рамка экрана – чтобы вмещались все необходимые датчики и разговорный динамик.

Apple разрабатывает собственную гарнитуру виртуальной реальности, которая станет первой крупной новой линейкой продуктов компании после создания Apple Watch.