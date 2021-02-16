Apple готує три новинки в березні: iPad Pro з екраном mini LED, AirTag і AirPods, — ЗМІ

Анонс AirTag очікувався ще в минулому році, але досі всі презентації Apple були без цієї новинки.

Компанія Apple планує представити три нові продукти в березні. Зокрема, буде випущена нова модель iPad Pro з екраном mini LED, геомаячком AirTag і бездротові навушники AirPods нового покоління.

Про це повідомляє видання GizChina.

За даними ЗМІ, спочатку офіційний анонс AirTag очікувався у вересні, а потім у жовтні і листопаді, але Apple вирішила відкласти випуск. У підсумку поява новинки очікується в березні. AirTags — це трекер, розміром з монету, його можна розмістити, наприклад, на зв'язці ключів, у гаманці. А після цього — відстежити розташування пристроїв за допомогою програми на смартфоні.

Крім того, IPad Pro нового покоління повинен мати 12,9-дюймовий міні-світлодіодний екран, а також SoC від iPhone 12 — Apple A14 з підтримкою 5G. У плані дизайну нічого принципово нового не очікується.

Що стосується AirPods, то очікуються AirPods Pro 2 і AirPods 3, але не факт, що обидві ці моделі вийдуть одночасно, тому в березні Apple може обмежитися лише деякими навушниками.

Варто зазначити, що ці дані підтверджують два інсайдери: Джон Проссер і LeaksApplePro. Раніше вони вже не раз давали достовірну інформацію, але також помилялися.

Раніше повідомлялося, що корпорація Apple займається розробкою смартфона, у якому не буде екранного вирізу. За словами джерела, йому відомо про існування прототипу "яблучного" смартфона, де немає екранного вирізу під сенсор Face ID. Однак у прототипу ширша верхня рамка екрану — щоб вміщалися всі необхідні датчики і розмовний динамік.

Apple розробляє власну гарнітуру віртуальної реальності, яка стане першою великою новою лінійкою продуктів компанії після створення Apple Watch.