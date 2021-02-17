Археологи раскопали в Турции копию римского Колизея

Постройка оказалась под землей и дошла до наших дней почти в первозданном виде.

Археологи обнаружили на западе Турции хорошо сохранившиеся руины арены, которая очень напоминает римский Колизей. О находке со слов исследователей пишет издание Daily Sabah.

Ученые проводили раскопки на месте древнего города Мастаура в провинции Айдын, который на 80% скрылся под землей, а потому прекрасно сохранился до нашего времени. Археологи раскопали лишь небольшой верхний слой, однако уже поражаются "впечатляющими особенностями" архитектуры.

[ + – ] Раскопки древней арены в Турции Фото: Instagram-аккаунт kursatenginozcan

Изюминкой стала арена с античным амфитеатром, которая очень напоминает Колизей своей овальной формой и размерами: 188 метров в длину и 156 метров в ширину. Останки структуры покоились под участком, на котором росли оливковые и инжирные сады. По мнению исследователей, арену использовали для спортивных игр или гладиаторских боев около 1800 лет назад.

В Турции есть несколько похожих амфитеатров, в том числе древние постройки Измире и Чанаккале, но большинство из них уже в значительной степени разрушились от времени. Именно поэтому копия Колизея в Мастауре имеет большое значение, как образец восточно-римской архитектуры.

"Это может быть единственная полностью сохранившаяся арена здесь, в Турции. Она хорошо сохранилась, поскольку была погребена под землей в течение многих лет. Основная схема теперь видна, и мы планируем раскопать больше этой весной", — заявил глава Управления культуры и туризма в Айдыне Умут Тунцер.

[ + – ] Место раскопок древней арены в Турции, похожей на Колизей

Ранее стало известно, что в центральной Турции обнаружили следы таинственного древнего царства, существовавшего около трех тысяч лет назад. Археологи раскопали на равнине Конья курган под названием Тюркмен-Карахеюк и предполагают, что наткнулись на останки владений царя Мидаса, согласно легенде, он мог превращать любые вещи в золото одним лишь касанием. По мнению историков, находка прольет свет на тайну, которую ученые пытаются разгадать многие века.

Турецкий фермер заметил крупный камень с надписями, когда рыл оросительный канал. Археологи отправились посмотреть на него и распознали письменность на лувийском языке, который использовали в бронзовом и железном веках. На стелле высечено сообщение о военной победе над Фригией — царством Анатолии, существовавшим 3 тысячи лет назад. Исследование показало, что надпись сделали именно во времена правления Мидаса.