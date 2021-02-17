Археологи розкопали в Туреччині копію римського Колізею

Споруда виявилася під землею і дійшла до наших днів майже в первозданному вигляді.

Археологи знайшли на заході Туреччини гарно збережені руїни арени, яка дуже нагадує римський Колізей. Про знахідку зі слів дослідників пише видання Daily Sabah.

Вчені проводили розкопки на місці стародавнього міста Мастаура в провінції Айдин, яке на 80% зникло під землею, а тому прекрасно збереглося до нашого часу. Археологи розкопали лише невеликий верхній шар, проте вже вражені "дивовижними особливостями" архітектури.

[ + – ] Розкопки древньої арени в Туреччині Фото: Instagram-аккаунт kursatenginozcan

Родзинкою стала арена з античним амфітеатром, яка дуже нагадує Колізей своєю овальною формою і розмірами: 188 метрів у довжину і 156 метрів у ширину. Рештки структури спочивали під ділянкою, на якій росли оливкові й інжирні сади. На думку дослідників, арену використовували для спортивних ігор або гладіаторських боїв майже 1800 років тому.

У Туреччині є кілька схожих амфітеатрів, зокрема стародавні споруди Ізмірі та Чанаккале, але більшість з них вже значною мірою зруйнувалися від часу. Саме тому копія Колізею в Мастаурі має велике значення як зразок східно-римської архітектури.

"Це може бути єдина повністю збережена арена тут, у Туреччині. Вона добре збереглася, оскільки була похована під землею протягом багатьох років. Основну схему тепер видно, і ми плануємо розкопати більше цієї весни", — заявив глава Управління культури й туризму в Айдин Умут Тунцер.

[ + – ] Місце розкопок стародавньої арени в Туреччині, схожої на Колізей

Раніше стало відомо, що в центральній Туреччині виявили рештки таємничого стародавнього царства, яке існувало майже три тисячі років тому. Археологи розкопали на рівнині Конья курган під назвою Тюркмен-Карахеюк і припускають, що натрапили на решкти володінь царя Мідаса, згідно з легендою, він міг перетворювати будь-які речі на золото одним лише дотиком. На думку істориків, знахідка проллє світло на таємницю, яку вчені намагаються розгадати багато століть.

Турецький фермер помітив великий камінь із написами, коли рив зрошувальний канал. Археологи вирушили подивитися на нього і розпізнали писемність лувійською мовою, яку використовували в бронзовому і залізному століттях. На стелі викарбоване повідомлення про військову перемогу над Фрігією — царством Анатолії, яке існувало 3 тисячі років тому. Дослідження показало, що напис зробили саме за часів правління Мідаса.