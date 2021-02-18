"Нереалистичная цель": В NASA из-за финансов не смогут высадить людей на Луну к 2024 году

В космическом агентстве испытывают трудности с разработкой системы для приземления человека на Луну.

Из-за проблем с финансированием программы в течении последних двух лет, высадить астронавтов на Луну в 2024. Об этом заявил изданию ArsTechnica и.о. главы НАСА Стив Юрчик.

"Цель высадки на Луну в 2024 году больше не представляется реалистичной из-за ассигнований программы последние два года, которые не обеспечили нам достаточного финансирования, чтобы запустить миссию в 2024 году. В свете этого мы пересматриваем программу, чтобы найти более эффективный путь вперед", — заявляет Стив Юрчик.

Но новая администрация президента уже заявила о том, что они готовы найти выход из сложившейся ситуации.

"Соединенные Штаты будут работать с промышленостью и международными партнерами, чтобы отправить на поверхность Луны еще одного мужчину и женщину. Программа Артемида имеет широкую двухпалатную поддержку в Конгрессе", — заявили в пресс-службе Джона Псаки.

В бюджете на 2021 год не выделено средств для разработки системы приземления человека на Луну. В апреле в космическом агенстве должны также определиться с тем, кто займется доставкой людей на спутник Земли.

Миссия "Артемида" ставит своей целью колонизацию Луны и отправку на Луну первой женщины. В более дальней перспективе, Луна послужит промежуточнім пунктом уже для отправки человека к Марсу. Общая стоимость контрактов NASA с частными компаниями составляет почти 1 млрд долларов.

Напомним, NASA заключило контракт с компанией Илона Маска SpaceX на доставку жилого модуля на орбиту Луны. В миссии по доставке людей на Луну внесет свою лепту и украино-американская компания Firefly Aerospace. Они доставят необходимые инструменты для подготовки приземления людей.