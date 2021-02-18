"Нереалістична мета": У NASA через фінанси не зможуть висадити людей на Місяць до 2024 року

У космічному агентстві зазнають труднощів з розробкою системи для приземлення людини на Місяць.

Через проблеми з фінансуванням програми протягом останніх двох років висадити астронавтів на Місяць у 2024 навряд вдасться. Про це заявив виданню ArsTechnica в.о. голови НАСА Стів Юрчук.

"Мета висадки на Місяць в 2024 року більше не є реалістичною через асигнування програми останні два роки, які не забезпечили нам достатнього фінансування, щоб запустити місію у 2024 році. З огляду на це ми переглядаємо програму, щоб знайти ефективніший шлях вперед", — заявляє Стів Юрчук.

Але нова адміністрація президента вже заявила про те, що вони готові знайти вихід з ситуації, що склалася.

"Сполучені Штати працюватимуть з промисловістю та міжнародними партнерами, щоб відправити на поверхню Місяця ще одного чоловіка і жінку. Програма Артеміда має широку двопалатну підтримку в Конгресі", — заявили у прес-службі Джона Псакі.

У бюджеті на 2021 рік не виділено коштів для розробки системи приземлення людини на Місяць. У квітні в космічному агентстві повинні також визначитися з тим, хто займеться доставкою людей на супутник Землі.

Місія "Артеміда" ставить собі за мету колонізацію Місяця і відправку на Місяць першої жінки. У подальшій перспективі, Місяць послужить проміжим пунктом вже для відправки людини до Марсу. Загальна вартість контрактів NASA з приватними компаніями становить майже 1 млрд доларів.

Нагадаємо, NASA уклало контракт з компанією Ілона Маска SpaceX на доставку житлового модуля на орбіту Місяця. У місії з доставки людей на Місяць робить свій внесок і україно-американська компанія Firefly Aerospace. Вони доставлять необхідні інструменти для підготовки приземлення людей.