NASA опубликовало первые цветные фото Марса с аппарата Perseverance

NASA сообщили, что сейчас аппарат передает видео своего приземления на Марс.

Марсоход американского космического агентства NASA Perseverance передал первые цветные фотографии с поверхности Марса. Об этом сообщает NASA.

"Открытый горизонт, много интересного. Не могу дождаться начала работы", — сообщается в Twitter марсохода.

Это первое цветное изображение с высоким разрешением, которое отправилось на Землю с помощью камер Hazard Cameras на нижней стороне Perseverance, после его приземления.

В отличие от марсоходов прошлых лет, большинство камер Perseverance снимают цветные изображения.

После приземления две камеры захватили виды аппарата спереди и сзади, показывая одно из его колес в марсианской грязи.

В то время как Curiosity отправил покадровую съемку своего спуска, камеры Perseverance предназначены для съемки видео его приземления, и это изображение было взято из этих кадров, которые все еще передаются на Землю и обрабатываются.

Напомним, марсоход американского космического агентства NASA Perseverance совершил успешную посадку в северном полушарии Марса после почти 7-месячного путешествия. Аппарат покинул Землю в конце июля 2020 года. 18 февраля, в 22:44 по киевскому времени совершил удачную посадку в кратер Езеро на западной окраине равнины Исиды.

Сигнал об этом за 11 минут 22 секунды преодолел около 200 миллионов километров и достиг центра управления полетами NASA на Земле в 22:55.

Посадка длилась 7 минут.

Миссию запустили при помощи ракеты-носителя Atlas V 541 с пусковой площадки SLC-41 мыса Канаверал во Флориде в июле прошлого года. Главная задача марсохода – поиск на Красной планете следов бактериальной жизни.