NASA опублікувало перші кольорові фото Марса з апарату Perseverance

NASA повідомили, що зараз апарат передає відео свого приземлення на Марс.

Марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance передав перші кольорові фотографії з поверхні Марса. Про це повідомляє NASA.

"Відкритий горизонт, багато цікавого. Не можу дочекатися початку роботи", — повідомляється в Twitter марсохода.

Це перше кольорове зображення з високою роздільною здатністю, яке вирушило на Землю за допомогою камер Hazard Cameras на нижньому боці Perseverance, після його приземлення.

На відміну від марсоходів минулих років, більшість камер Perseverance знімають кольорові зображення.

Після приземлення дві камери захопили види апарату спереду і ззаду, показуючи одне з його коліс в марсіанському бруді.

У той час як Curiosity надіслав покадрову зйомку свого спуску, камери Perseverance призначені для зйомки відео його приземлення, і це зображення було взято з цих кадрів, які все ще передаються на Землю і обробляються.

Нагадаємо, марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance здійснив успішну посадку у північній півкулі Марса після майже 7-місячної подорожі. Апарат покинув Землю наприкінці липня 2020 року. 18 лютого, о 22:44 за київським часом здійснив вдалу посадку в кратер Езеро на західній околиці рівнини Ісіди.

Сигнал про це за 11 хвилин 22 секунди подолав близько 200 мільйонів кілометрів і досяг центру управління польотами NASA на Землі о 22:55.

Посадка тривала 7 хвилин.

Місію запустили за допомогою ракети-носія Atlas V 541 з пускового майданчика SLC-41 мису Канаверал у Флориді в липні минулого року. Головне завдання марсохода — пошук на Червоній планеті слідів бактеріального життя.