Twitter пытался купить индийский стартап ShareChat, чтобы конкурировать с TikTok

Американская компания была готова заплатить $1,1 млрд и вложить $900 млн инвестиций, но переговоры не увенчались успехом.

Twitter пытается создать глобального конкурента TikTok, и в связи с этим недавно провел переговоры о приобретении индийского стартапа ShareChat, которому принадлежит приложение коротких видео Moj.

Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на три своих источника.

По информации двух источников, американская компания предложила купить пятилетний индийский стартап за 1,1 миллиарда долларов и взяла на себя дополнительные инвестиции в размере 900 миллионов долларов. На сегодняшний день капитал ShareChat составляет около 260 миллионов долларов.

По словам тех же источников, переговоры не увенчались успехом. Изданию не удалось выяснить, почему сделка между двумя компаниями не состоялась. Тwitter и ShareChat также отказались от комментариев.

Запрет в Индии приложения TikTok в прошлом году побудил множество местных стартапов и международных гигантов попробовать свои силы в создании коротких видеоформатов.

[ + – ] ShareChat хотели купить, потому что ему принадлежит приложение коротких видео Moj Фото: TechCrunch

Приложение Moj, насчитывающие уже более 80 миллионов пользователей, стало одним из самых популярных в этой категории. Компания ShareChat, у которой более 160 миллионов пользователей, предлагает свое приложение для социальной сети на 15 индийских языках и имеет большое количество поклонников в небольших индийских городах.

Соучредитель и исполнительный директор ShareChat Анкуш Сачдева в прошлом году заявил, что популярное приложение стартапа растет "в геометрической прогрессии" и что пользователи тратят на сервис в среднем более 30 минут в день.

Twitter также пытается расширить свое присутствие на рынке в Индии и пытается проникнуть за пределы крупных городов страны.

По данным компании AppAnnie, занимающейся аналитикой мобильных приложений, в январе пользователями Twitter стали около 75 миллионов индийских граждан.

Напомним, в США всерьез взялись за мобильные приложения, которые "напрямую поставляют информацию китайцам". Так, 1 августа экс-президент Дональд Трамп заявил, что TikTok будет запрещен в Соединенных Штатах по соображениям национальной безопасности.

6 августа Трамп издал указ о блокировании TikTok на территории США, если его не выкупит американская компания до 15 сентября. Спецслужбы США утверждали, что компания-владелец соцсети передает китайским властям персональные данные пользователей и занимается пропагандой.

Президент США Джо Байден отложил сделку по продаже части TikTok компаниям Oracle и Walmart.