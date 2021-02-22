Twitter намагався купити індійський стартап ShareChat щоб конкурувати з TikTok

Американська компанія була готова заплатити $1,1 млрд і вкласти $900 інвестицій, але переговори не увінчалися успіхом.

Twitter намагається створити глобального конкурента TikTok, і через це нещодавно провів переговори про придбання індійського стартапу ShareChat, якому належить додаток короткого відео Moj.

Про це повідомляє TechCrunch з посиланням на три своїх джерела.

За інформацією двох джерел, американська компанія запропонувала купити п'ятирічний індійський стартап за 1,1 мільярда доларів і взяла на себе додаткові інвестиції розміром 900 мільйонів доларів. На сьогодні капітал ShareChat становить близько 260 мільйонів доларів.

За словами тих самих джерел, переговори не увінчалися успіхом. Виданню не вдалося з'ясувати, чому угода між двома компаніями не відбулася. Тwitter і ShareChat також відмовилися від коментарів.

Заборона в Індії додатка TikTok минулого року спонукала безліч місцевих стартапів та міжнародних гігантів спробувати свої сили у створенні коротких відеоформатів.

Додаток Moj, що налічує вже понад 80 мільйонів користувачів, стало одним з найпопулярніших у цій категорії. Компанія ShareChat, у якій більше 160 мільйонів користувачів, пропонує свій додаток для соціальної мережі на 15 індійських мовах і має велику кількість шанувальників у невеликих індійських містах.

Співзасновник і виконавчий директор ShareChat Анкуш Сачдева минулого року заявив, що популярний додаток стартапу зростає "в геометричній прогресії" і що користувачі витрачають на сервіс у середньому більше 30 хвилин в день.

Twitter також намагається розширити свою присутність на ринку в Індії та намагається проникнути за межі великих міст країни.

За даними компанії AppAnnie, що займається аналітикою мобільних додатків, в січні користувачами Twitter стали близько 75 мільйонів індійських громадян.

Нагадаємо, в США всерйоз взялися за мобільні додатки, які "безпосередньо постачають інформацію китайцям". Так 1 серпня екс-президент Дональд Трамп заявив, що TikTok буде заборонений в Сполучених Штатах з міркувань національної безпеки.

6 серпня Трамп видав указ про блокування TikTok на території США, якщо його не викупить американська компанія до 15 вересня. Спецслужби США стверджували, що компанія-власник соцмережі передає китайській владі персональні дані користувачів та займається пропагандою.

Президент США Джо Байден відклав операцію з продажу частини TikTok компаніям Oracle і Walmart.