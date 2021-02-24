В Telegram появилась новая функция автоматического удаления сообщений

Теперь можно настроить автоудаление сообщений для всех участников чата: через 24 часа или 7 дней после отправки.

Пользователям мессенджера Telegram стала доступна новая функция автоматического удаления сообщений в любых чатах.

Об этом сообщается в официальном блоге Telegram.

С помощью нововведения можно будет настроить автоматическое удаление сообщений для всех участников чата через 24 часа или 7 дней после отправки, а не с момента прочтения получателем. В группах и каналах активировать автоматическое удаление отправленных сообщений смогут только администраторы. Ранее такая возможность была доступна только в секретных чатах.

Кроме того, теперь в группах может состоять неограниченное количество участников. Также пользователи благодаря виджетам получат быстрый доступ к чатам с домашнего экрана смартфона. На Android чаты и сообщения в виджете обновляются в реальном времени, а размер виджета можно изменять на свой вкус.

Отметим, в январе пользователи Telegram получили возможность перенести в мессенджер историю переписки из других приложений, в том числе WhatsApp. Кроме того, теперь пользователи смогут без следа удалять созданные группы для всех участников, секретные чаты из списка чатов, а также историю звонков.

Недавно Telegram стал самым скачиваемым неигровым приложением в мире.