У Telegram з'явилася нова функція автоматичного видалення повідомлень

Тепер можна налаштувати автовидалення повідомлень для всіх учасників чату: через 24 години або 7 днів після відправлення.

Користувачам месенджера Telegram стала доступна нова функція автоматичного видалення повідомлень у будь-яких чатах.

Про це повідомляється в офіційному блозі Telegram.

За допомогою нововведення можна буде налаштувати автоматичне видалення повідомлень для всіх учасників чату через 24 години або 7 днів після відправлення, а не з моменту прочитання одержувачем. У групах і каналах активувати автоматичне видалення відправлених повідомлень зможуть тільки адміністратори. Раніше така можливість була доступна тільки в секретних чатах.

Крім того, тепер групи можуть складатися з необмеженої кількості учасників. Також користувачі завдяки віджетам отримають швидкий доступ до чатів із домашнього екрану смартфона. На Android чати та повідомлення у віджеті оновлюються в реальному часі, а розмір віджета можна змінювати за власним смаком.

Зазначимо, у січні користувачі Telegram отримали можливість перенести в месенджер історію листування з інших додатків, зокрема WhatsApp. Крім того, тепер користувачі зможуть без сліду видаляти створені групи для всіх учасників, секретні чати зі списку чатів, а також історію дзвінків.

Нещодавно Telegram став неігровим додатком, який найбільше скачували в світі.