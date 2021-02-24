Капитализация Apple может достичь $3 трлн благодаря iPhone 12 — аналитики

Компании предсказывают очередной триумф.

Аналитики инвестиционной компании Wedbush считают, что капитализация Apple к концу 2021 года может превысить $3 трлн. Они уверены, что успех принесут смартфоны линейки iPhone 12, спрос на которые не снижается с момента выхода моделей на рынок.

По мнению экспертов, спрос на новые iPhone продолжает расти потому, что люди активнее начали заменять старые модели новыми, сообщает appleinsider.com. Они подсчитали, что под "программу обновления" подпадают 350 млн iPhone, но даже если Apple реализует 250 млн единиц, она побьет рекорд прошлых лет, удовлетворит потребности рынка и, соответственно, нарастит капитализацию, которая на сегодняшний день составляет $2,18 трлн.

[ + – ] Обзор смартфонов Apple 12-го поколения

Издание напоминает, что предыдущий рекорд был зафиксирован в 2015 году. Тогда компания-производитель продала 231 млн смартфонов.

Также журналисты акцентируют на том, что многое будет зависеть от китайского рынка, ведь на его долю приходится 20% от общего количества приобретенных iPhone 12-го поколения. Если правительства США и КНР продолжат противостояние, то, возможно, что доля китайского рынка сократиться. Более того, Apple переносит свои производственные мощности из Китая во Вьетнам и Индию. Об этом сообщило издание Nikkei News. Ожидается, что вьетнамское производство смартфонов и планшетов стартует уже в середине 2021 года, а индийское — в марте.

Ранее мы сообщали о том, что Apple готовит три новинки в марте: iPad Pro с экраном mini LED, AirTag и AirPods.