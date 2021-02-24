Капіталізація Apple може досягти $3 трлн завдяки iPhone 12 — аналітики

Компанії пророкують черговий тріумф.

Аналітики інвестиційної компанії Wedbush вважають, що капіталізація Apple до кінця 2021 року може перевищити $3 трлн. Вони впевнені, що успіх принесуть смартфони лінійки iPhone 12, попит на які не знижується з моменту виходу моделей на ринок.

На думку експертів, попит на нові iPhone продовжує зростати тому, що люди активніше почали замінювати старі моделі новими, повідомляє appleinsider.com. Вони підрахували, що під "програму оновлення" підпадають 350 млн iPhone, але навіть якщо Apple реалізує 250 млн одиниць, вона поб'є рекорд минулих років, задовольнить потреби ринку й, відповідно, збільшить капіталізацію, яка на сьогоднішній день становить $2,18 трлн.

[ + – ] Огляд смартфонів Apple 12-го покоління

Видання нагадує, що попередній рекорд був зафіксований в 2015 році. Тоді компанія-виробник продала 231 млн смартфонів.

Також журналісти акцентують на тому, що багато чого залежатиме від китайського ринку, адже на його частку припадає 20% від загальної кількості придбаних iPhone 12-го покоління. Якщо уряди США та КНР продовжать протистояння, то, можливо, що частка китайського ринку скоротитися. Більш того, Apple переносить свої виробничі потужності з Китаю до В'єтнаму й Індії. Про це повідомило видання Nikkei News. Очікується, що в'єтнамське виробництво смартфонів і планшетів стартує вже в середині 2021 року, а індійське — у березні.

Раніше ми повідомляли про те, що Apple готує три новинки в березні: iPad Pro з екраном mini LED, AirTag та AirPods.