Для оплаты долгов и внедрения монетизации: Telegram планирует привлечь $1 млрд инвестиций

В мессенджере к 2023 году могут появиться сразу несколько вариантов заработка, среди них — реклама в телеграм-каналах.

Мессенджер Telegram планирует привлечь один миллиард долларов, предлагая инвесторам вложиться в облигации мессенджера. Об этом сообщает Vtimes.

Приложение Павла Дурова долгое время терпит убытки из-за отсутствия монетизации в мессенджере и постоянно увеличивающейся базе пользователей и расходов на содержание. Для выхода из сложившейся ситуации в компании планируют привлечь миллиард долларов для покрытия долгов, которых у компании более 600 млн долларов. Оставшуюся часть в компании собираются вложить в монетизацию мессенджера.

К 2023 году в Telegram появится заработок на рекламе путем внедрения соответствующих постов в каналы Telegram.

"Рекламные объявления, которые они публикуют, выглядят как обычные сообщения и нередко навязчивы. В этой связи мы предложим нашу собственную рекламную платформу для каналов, которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность, а нам позволит покрывать расходы на серверы и трафик", — написал Дуров в своем телеграм-канале.

Среди других вариантов заработка возможно внедрение:

Премиальных стикеров в отдельном маркетплейсе;

Чат-игр по модели деления выручки со сторонними разработчиками игр;

Дополнительных сервисов для корпоративных клиентов: внедрение рабочего пространства с дополнительным набором инструментов для организации рабочего процесса;

Коротких видео по аналогии со "Сторис" в Инстаграме;

Платформы для интернет-продаж;

Раздела выручки с админами групп, которые заинтересованы в размещении рекламы на их каналах.

Напомним, в Telegram появилась новая функция, позволяющая автоматически удалять сообщения в чатах и каналах.

Фокус разбирался, как изменятся мессенджеры, если в них можно будет купить "все что угодно".