Для оплати боргів і впровадження монетизації: Telegram планує залучити $1 млрд інвестицій
У месенджері до 2023 року можуть з'явитися відразу кілька варіантів заробітку, серед них — реклама в телеграм-каналах.
Мессенджер Telegram планує залучити один мільярд доларів, пропонуючи інвесторам вкластися в облігації месенджера. Про це повідомляє Vtimes.
Додаток Павла Дурова довгий час зазнає збитків через відсутність монетизації в месенджері, базу користувачів, яка постійно збільшується, та витрат на утримання. Для виходу з ситуації, що склалася, в компанії планують залучити мільярд доларів для покриття боргів, яких у компанії більше 600 млн доларів. Частину, що залишилася в компанії, збираються вкласти в монетизацію месенджера.
До 2023 року в Telegram зʼявиться заробіток на рекламі шляхом впровадження відповідних дописів у канали Telegram.
"Рекламні оголошення, які вони публікують, виглядають як звичайні повідомлення і нерідко навʼязливі. У звʼязку з цим ми запропонуємо нашу власну рекламну платформу для каналів, яка забезпечить користувачам комфорт і конфіденційність, а нам дозволить покривати витрати на сервери і трафік", — написав Дуров у своєму телеграм-каналі.
Серед інших варіантів заробітку можливе впровадження:
- ареміальних стікерів в окремому маркетплейсі;
- чат-ігор за моделлю розподілу виручки зі сторонніми розробниками ігор;
- додаткових сервісів для корпоративних клієнтів: впровадження робочого простору з додатковим набором інструментів для організації робочого процесу;
- коротких відео за аналогією зі "Сторіс" в Інстаграмі;
- платформи для інтернет-продажів;
- розділу виручки з адміністраторами груп, які зацікавлені в розміщенні реклами на їхніх каналах.
Нагадаємо, у Telegram зʼявилася нова функція, що дозволяє автоматично видаляти повідомлення в чатах і каналах.
Фокус розбирався, як зміняться месенджери, якщо в них можна буде купити "все що завгодно".