Для оплати боргів і впровадження монетизації: Telegram планує залучити $1 млрд інвестицій

У месенджері до 2023 року можуть з'явитися відразу кілька варіантів заробітку, серед них — реклама в телеграм-каналах.

Мессенджер Telegram планує залучити один мільярд доларів, пропонуючи інвесторам вкластися в облігації месенджера. Про це повідомляє Vtimes.

Додаток Павла Дурова довгий час зазнає збитків через відсутність монетизації в месенджері, базу користувачів, яка постійно збільшується, та витрат на утримання. Для виходу з ситуації, що склалася, в компанії планують залучити мільярд доларів для покриття боргів, яких у компанії більше 600 млн доларів. Частину, що залишилася в компанії, збираються вкласти в монетизацію месенджера.

До 2023 року в Telegram зʼявиться заробіток на рекламі шляхом впровадження відповідних дописів у канали Telegram.

"Рекламні оголошення, які вони публікують, виглядають як звичайні повідомлення і нерідко навʼязливі. У звʼязку з цим ми запропонуємо нашу власну рекламну платформу для каналів, яка забезпечить користувачам комфорт і конфіденційність, а нам дозволить покривати витрати на сервери і трафік", — написав Дуров у своєму телеграм-каналі.

Серед інших варіантів заробітку можливе впровадження:

ареміальних стікерів в окремому маркетплейсі;

чат-ігор за моделлю розподілу виручки зі сторонніми розробниками ігор;

додаткових сервісів для корпоративних клієнтів: впровадження робочого простору з додатковим набором інструментів для організації робочого процесу;

коротких відео за аналогією зі "Сторіс" в Інстаграмі;

платформи для інтернет-продажів;

розділу виручки з адміністраторами груп, які зацікавлені в розміщенні реклами на їхніх каналах.

Нагадаємо, у Telegram зʼявилася нова функція, що дозволяє автоматично видаляти повідомлення в чатах і каналах.

Фокус розбирався, як зміняться месенджери, якщо в них можна буде купити "все що завгодно".