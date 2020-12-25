Тотальная монетизация: как изменятся мессенджеры, если в них можно будет купить "все, что угодно"

За что и почему мы будем платить все больше денег владельцам WhatsApp, Viber и Telegram, рассказывает Фокус.

Недавно основатель Telegram Павел Дуров заявил о том, что мессенджер будет монетизирован, но в то же время большинство функций останутся бесплатными и, по его словам, обычные пользователи "даже ничего не заметят". Фокус решил разобраться как и на чем зарабатывают популярные мессенджеры и какую роль они играют в развитии бизнеса и общества.

Удобно и… бесплатно?

Зачем платить за мобильную связь или СМС, если можно воспользоваться услугами любого доступного мессенджера? Отправка сообщений, фото, звонки, видеозвонки — все бесплатно. Именно этим мессенджеры и привлекают людей. Согласно данным statista.com за 2019 год, WhatsApp имел 2 млрд зарегистрированных пользователей, Facebook Messenger — 1,3 млрд, WeChat — 1,1 млрд. Пандемия коронавируса способствовала расширению аудитории, и когда компании опубликуют свои ежегодные отчеты за 2020-й, мы очень сильно удивимся, потому что уже по состоянию на февраль 2020-го количество пользователей, к примеру, WhatsApp увеличилось на 500 млн человек.

Имея гигантские аудитории, очень велик соблазн монетизировать мессенджеры. И хотя изначально многие разработчики озвучивали общие цели вроде "обеспечения коммуникации", со временем (и со сменой владельцев) мессенджеры начали превращаться в рекламные площадки. Даже принципиальный Павел Дуров принял решение о монетизации, хотя его приоритетами всегда были максимальная доступность и максимальная безопасность. С другой стороны, понять его можно: продукт, как и пользователей, нужно обслуживать. И на это нужны большие деньги. Давайте посмотрим, откуда они берутся.

[ + – ] Марк Цукерберг во что бы то ни стало намерен монетизировать WhatsApp Фото: Amelia Holowaty Krales / The Verge

Кто на чем зарабатывает

WhatsApp

Сервис был создан в 2009 году и продан Facebook за $19 млрд в 2014-м. Тогда его аудитория составляла 500 млн пользователей, выручка — $10 млн, а убытки — $138 млн. С 2013-го по 2016-й мессенджер монетизировался просто — год пользуетесь бесплатно, начиная со второго года платите $1/12 мес. После отмены платной подписки новый владелец, Марк Цукерберг, начал придумывать разные способы монетизации.

Так, в 2018 году мессенджер разработал бизнес-платформы WhatsApp Business (для МСБ) и WhatsApp Business API (для крупного бизнеса), присваивая компаниям статус авторизованных и взимая плату за первое отправленное сообщение клиенту. В 2020-м монетизацию усилили. Теперь в WhatsApp Business и WhatsApp Business API появится опция Shopping, позволяющая совершать покупки, проверять наличие товаров в Facebook Shop и Instagram Shop прямо в чате. Также WhatsApp будет предоставлять услуги хостинга для предпринимателей, позволяющие оптимизировать взаимодействие с клиентами и упрощающие процесс продажи. Конечно, эти услуги будут платными. И еще — в WhatsApp появилась возможность осуществлять денежные переводы. Пока что функция тестируется в нескольких странах, а позже станет общедоступной. И с ее помощью мессенджер тоже будет зарабатывать. Кстати, о выручке WhatsApp за последние два года информации нет — все это время продукт был убыточным, а ставка делалась на увеличение аудитории. Надеемся, что финотчет появится в конце 2021 года.

[ + – ] Viber внедряет все больше и больше новых платных функций Фото: Denys Prykhodov/Shutterstock.com

Viber

Мессенджер был создан в 2010 году израильской компанией Viber Media, которой он приносил ежегодно около $1,5 млн дохода, однако к 2013 году убытки составили $29 млн. Компанию продали японскому телекоммуникационному гиганту Rakuten за $900 млн. Теперь в Viber работают 500 сотрудников по всему миру и она приносит прибыль. Хотя глава Viber Джамел Агауа никогда не называет точные суммы выручки, указывая лишь на ежегодный рост доходности в процентах. Дело в том, что в финансовой отчетности Rakuten отражает показатели по сферам деятельности, а не по брендам, поэтому нам придется опираться на документ, из которого видно, что "мобильный сегмент" по состоянию на март 2019 года принес компании 25,3 млн иен ($24,4 млн) дохода. Если предположить, что этим "сегментом" является мессенджер, аудитория которого 260 млн пользователей (данные statista.com за 2019 год), получается практически по доллару с носа. А теперь давайте посмотрим, на чем зарабатывает Viber.

Стикеры. Компания берет в среднем по $2 за стикерпак. Хотя есть море бесплатных стикеров, люди готовы платить за них. В Украине, к примеру, эта услуга — 4-ая по популярности.

Игры. Тут все понятно — платите и получаете дополнительные возможности в играх.

Viber Out. Услуга позволяет совершать звонки из приложения на любой номер телефона. Тариф зависит от страны. Viber Out также работает для международных звонков.

Рекламные объявления. Компании платят мессенджеру за то, что их баннер появляется на дисплее устройства пользователя сразу же после завершения звонка. При этом реклама — не таргетированная. Пользователь может разрешить или запретить баннеры в настройках конфиденциальности.

Бизнес-сообщения. Компании ежемесячно платят за отправку сообщений своим подписчикам. Чтобы получить доступ к опции, компания должна быть авторизована Viber. Стоимость бизнес-сообщений разная для разных регионов. Данная услуга весьма популярна и обеспечивает компании 25% дохода.

Chatbot Payments — e-commerce-функция, благодаря которой пользователи смогут совершать покупки, оплачивать разные услуги посредством чат-ботов. В Украине данный сервис тоже доступен с недавнего времени.

[ + – ] Японский Line начинал с продажи стикеров, а теперь имеет собственную криптовалюту Фото: Line

Line

Возможно, вы никогда не слышали об этом японском мессенджере, тем не менее, он является 9-м по популярности в мире и вскоре сможет догнать Viber, ведь его аудитория не многим меньше — 250 млн пользователей. Этот продукт, созданный в 2011 году, мы включили для примера, потому что он является эталоном монетизации. В течение двух лет, с 2013-го по 2015-й, компании удалось втрое увеличить выручку: с $352 млн до $1,1 млрд, а в 2016-м выйти на IPO, имея оценочную стоимость $6,9 млрд. Вот ее кейс.

Рекламная платформа. Этот инструмент предусматривает несколько видов интеграции рекламного контента и является ключевым источником дохода.

Стикерпаки сделали этот мессенджер очень популярным. Компания продает из по $1-2 за пачку, но скупаются они в невероятных количествах. Например, в течение 2015 года стикеров было продано на сумму $256 млн.

Мерч. Некоторые персонажи стикерпаков стали столь популярными, что компания начала выпускать и продавать мерч с их изображениями.

Электронный кошелек. В течение 2018 года через е-кошелек Line Pay было проведено транзакций на сумму $9 млрд.

Манга. Популярные японские комиксы по подписке тоже приносят копеечку.

Музыкальный стриминг. Интегрированный сервис Line Music является аналогом Apple Music и прочим подобным продуктам. Часть контента тут платная, есть и реклама.

Line Taxi. И даже такая функция, как собственный Uber, тут тоже предусмотрена. Понятное дело, что все покупки и оплаты услуг пользователи проводят через Line Pay.

Криптовалюта. В августе 2018 года Line объявил о запуске собственного публичного блокчейна Link Chain и криптовалюты Link.

[ + – ] Telegram, возможно, будет зарабатывать на рекламе, но очень аккуратно Фото: tehnofan.com.ua

На чем будет зарабатывать Telegram?

Вернемся к Telegram. Продавать мессенджер Дуров не собирается. Рекламные баннеры, всплывающие отовсюду, он терпеть не может. Поэтому вариантов остается несколько.

Официальная биржа рекламы Telegram. Эту идею Павел сам озвучил в своем недавнем посте: "Рекламные объявления, которые публикуют каналы, выглядят как обычные сообщения, и нередко они навязчивы. В этой связи мы предложим нашу собственную рекламную платформу для каналов, которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность, а нам позволит покрывать расходы на серверы и трафик", — написал он.

Бизнес-платформа для компаний. Такая есть у WhatsApp, ее подобие есть и у Viber. Дуров может предложить платные услуги: рассылки, CRM, авторизация и пр. Возможно, платформа станет частью Telegram-биржи.

Стикерпаки, игры, развлекательный уникальный контент за небольшую плату/по подписке.

Платежный сервис. В коллаборации с каким-либо банком — сомнительно, но вполне возможно. Либо своя внутренняя валюта, но, скорее всего, своя криптовалюта. Тем более, что Дуров уже пытался такой проект запустить.

Что в итоге?

А в итоге, мессенджеры постепенно превращаются из сервиса для общения в платформу, где люди учатся и работают, продают и покупают разные товары, заказывают такси, оплачивают коммуналку, осуществляют денежные переводы, развлекаются… В общем, живут. Услуг становится все больше, а значит и денег потребуется немало, — как поставщикам, так и потребителям. Поэтому чем круче будет мессенджер с точки зрения функционала, тем больше придется тратиться и владельцам, и пользователям. Вопрос только в том, гарантируют ли нам владельцы мессенджеров "пуленепробиваемую" защиту данных?