Xiaomi создает конкурента Clubhouse

Китайский аналог получил название MiTalk.

Компания Xiaomi решила представить собственный аналог приложению Clubhouse, которое стало популярным среди тысяч пользователей буквально в считанные дни.

Китайская программа называется MiTalk и на данный момент находится на стадии бета-тестирования. Об этом сообщает издание IT Home. На самом деле, приложение MiTalk уже было в сете программ, интегрированных Xiaomi по умолчанию, однако особым спросом оно не пользовалось. 19 февраля 2021 года компания решила прекратить его обслуживание и отключила весь функционал с целью доработать.

[ + – ] Интерфейс приложения MiTalk Фото: Xiaomi

Аналитики ожидают, что в скором времени рынку презентуют сервис, способный конкурировать с Clubhouse. Ставку разработчики делают на Android-версию, ведь, как известно, Clubhouse доступен только для iOS. Официальной Android-версии у него пока нет, но есть "кустарная". Ранее мы сообщали о том, что российский разработчик создал Android-приложение Clubhouse с открытым кодом.

Согласно имеющимся данным, MiTalk будет позиционироваться как голосовой чат для настоящих профессионалов (в принципе, такое же позиционирование имеет и приложение-конкурент). Также известно, что регистрация в китайском сервисе, на первых порах, будет доступна не всем, потому как стадия бета-тестирования еще не завершена. Разработчики хотят быть уверены, что при запуске на широкую аудиторию не случится никаких сбоев. Отметим, что в тестировании принимают участие владельцы смартфонов Xiaomi, которые имели аккаунт в первой версии MiTalk.

Сообщается, что компания планировала провести ребрендинг и сменить название MiTalk появился на Hands Up ("поднять руки", — англ.). Такое название намекает на основной функционал, — чтобы начать говорить, нужно "поднять руку". Однако планы компании изменились, и было решено оставить название MiTalk. Массовое тестирование сервиса, согласно прогнозам, начнется в ближайшие дни. К этому моменту доступ обещают открыть гораздо большему количеству людей.

Ранее мы сообщали о том, что приложение Clubhouse для iOS скачали более 8,1 млн раз.