Xiaomi створює конкурента Clubhouse
Китайський аналог отримав назву MiTalk.
Компанія Xiaomi вирішила представити власний аналог із додатком Clubhouse, який став популярним серед тисяч користувачів буквально за лічені дні.
Китайська програма називається MiTalk і нині знаходиться на стадії бета-тестування. Про це повідомляє видання IT Home. Насправді, додаток MiTalk вже був у сеті програм, інтегрованих Xiaomi за замовчуванням, однак особливим попитом він не користувався. 19 лютого 2021 року компанія вирішила припинити його обслуговування і відключила весь функціонал із метою доопрацювати.
Аналітики очікують, що незабаром ринку презентують сервіс, здатний конкурувати з Clubhouse. Ставку розробники роблять на Android-версію, адже, як відомо, Clubhouse доступний тільки для iOS. Офіційної Android-версії у нього поки немає, але є "кустарна". Раніше ми повідомляли про те, що російський розробник створив Android-додаток Clubhouse із відкритим кодом.
Згідно з наявними даними, MiTalk позиціонуватиметься як голосовий чат для справжніх професіоналів (у принципі, таке ж позиціонування має і додаток-конкурент). Також відомо, що реєстрація в китайському сервісі, на перших порах, буде доступна не всім, тому що стадія бета-тестування ще не завершена. Розробники хочуть бути впевнені, що під час запуску на широку аудиторію не трапиться ніяких збоїв. Зазначимо, що в тестуванні беруть участь власники смартфонів Xiaomi, які мали рахунок у першій версії MiTalk.
Повідомляється, що компанія планувала провести ребрендинг і змінити назву MiTalk з'явився на Hands Up ("підняти руки", — англ.). Така назва натякає на основний функціонал, — щоб почати говорити, потрібно "підняти руку". Однак плани компанії змінилися, і було вирішено залишити назву MiTalk. Масове тестування сервісу, згідно з прогнозами, почнеться в найближчі дні. До цього моменту доступ обіцяють відкрити набагато більшій кількості людей.
Раніше ми повідомляли про те, що додаток Clubhouse для iOS завантажили понад 8,1 млн разів.