Илон Маск объявил о строительстве нового города в Техасе под названием Starbase

Новый город могут построить на базе космодрома компании SpaceX.

Илон Маск, основавший компании SpaceX и Tesla, объявил на своей странице в Twitter о том, что планирует построить новый город. По замыслу бизнесмена, его должны будут возвести в американском штате Техас, а назовут его Starbase ("Звездная база").

"Создаю город Starbase, Техас", — написал Маск.

[ + – ] Илон Маск создает город Starbase

По информации издания Business Insider, город Starbase Маск хочет построить, включив в него деревню Бока-Чика, в которой базируется космодром компании SpaceX. С 2014 года там разрабатываются и тестируются прототипы ракеты Starship.

В отдельном твите Маск уточнил, что территория нового города будет "намного большей", чем Бока-Чика.

[ + – ] Новый город Маска будет "значительно больше", чем техасская деревня Бока-Чика

Эдди Тревиньо-младший, судья округа Кэмерон, в котором находится Бока-Чика, подтвердил изданию Business Insider планы Маска по созданию нового города.

"В последние несколько дней SpaceX официально обратилась к округу Кэмерон по поводу интереса Илона Маска включить деревню Бока-Чика в город Starbase, штат Техас. Сегодня суд комиссаров округа Кэмерон был проинформирован об усилиях SpaceX", — сказано в заявлении.

Местные власти предупредили компанию Маска о том, что им придется сделать официальный запрос, чтобы начать процесс регистрации.

"Если SpaceX и Илон Маск захотят пойти по этому пути, они должны соблюдать все законодательные акты штата. Округ Кэмерон рассмотрит все соответствующие петиции в соответствии с действующим законодательством", — сказал в заявлении судья округа Кэмерон Тревиньо-младший.

Напомним, 2 марта специалисты NASA и SpaceX сообщили о причине, по которой рухнула управляемая ракета Falcon 9 после успешной доставки спутников на орбиту 16 февраля. В SpaceX Илона Маска предполагают, что ракета промахнулась мимо посадочной платформы и рухнула в Атлантический океан из-за поломки в одном из девяти двигателей Merlin.

Компания SpaceX готовится до конца 2021 года совершить первый коммерческий полет на орбиту и недавно назвала второго пассажира рейса Crew Dragon.