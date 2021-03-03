Ілон Маск оголосив про будівництво нового міста в Техасі під назвою Starbase

Нове місто можуть побудувати на базі космодрому компанії SpaceX.

Ілон Маск, який заснував компанії SpaceX і Tesla, оголосив на своїй сторінці в Twitter про те, що планує побудувати нове місто. За задумом бізнесмена, його повинні будуть звести в американському штаті Техас, а назвуть його Starbase ("Зоряна база").

"Створюю місто Starbase, Техас", — написав Маск.

[ + – ] Ілон Маск створює місто Starbase

За інформацією видання Business Insider, місто Starbase Маск хоче побудувати, приєднавши до нього село Бока-Чика, в якому базується космодром компанії SpaceX. З 2014 року там розробляються і тестуються прототипи ракети Starship.

В окремому твіті Маск уточнив, що територія нового міста буде "набагато більшою", ніж Бока-Чика.

[ + – ] Нове місто Маска буде "значно більше", ніж техаське село Бока-Чика

Едді Тревіно-молодший, суддя округу Кемерон, в якому знаходиться Бока-Чика, підтвердив виданню Business Insider плани Маска зі створення нового міста.

"В останні кілька днів SpaceX офіційно звернулася до округу Кемерон із приводу інтересу Ілона Маска приєднати село Бока-Чіка до міста Starbase, штат Техас. Сьогодні суд комісарів округу Кемерон був проінформований про зусилля SpaceX", — сказано в заяві.

Місцева влада попередила компанію Маска про те, що їм доведеться зробити офіційний запит, щоб почати процес реєстрації.

"Якщо SpaceX та Ілон Маск захочуть піти цим шляхом, вони повинні дотримуватися всіх законодавчих актів штату. Округ Кемерон розгляне всі відповідні петиції відповідно до чинного законодавства", — сказав в заяві суддя округу Кемерон Тревіно-молодший.

Нагадаємо, 2 березня фахівці NASA та SpaceX повідомили про причини, через які звалилася керована ракета Falcon 9 після успішної доставки супутників на орбіту 16 лютого. У SpaceX Ілона Маска припускають, що ракета влучила повз посадкової платформи і впала в Атлантичний океан через поломку в одному з дев'яти двигунів Merlin.

Компанія SpaceX готується до кінця 2021 року здійснити перший комерційний політ на орбіту й нещодавно назвала другого пасажира рейсу Crew Dragon.