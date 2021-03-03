Японский миллиардер приглашает 8 желающих на полет вокруг Луны на ракете SpaceX (видео)
Для участия в отборе нужно соответствовать 2 критериям: "продвигать любую идею" и "быть готовым поддержать других членов экипажа".
Бизнесмен Юсаку Маедзава приглашает присоединиться к нему восьмерых желающих для полета вокруг Луны на корабле Илона Маска SpaceX. Об этом он написал в Твиттере.
"Я хочу, чтобы присоединились люди разного происхождения", — заявил Маедзава. Для своей цели он создал специальный сайт, на котором можно оставить заявку для участия. Отбор участников будет происходить в 5 этапов:
- Пререгистрация до 14 марта;
- Начальный отбор участников;
- Подписание соглашения;
- Онлайн собеседование;
- Финальное собеседование и медицинское обследование отобранных участников (до конца мая 2021).
Миллиардер полностью оплатит все расходы для будущей команды, он выкупил все места на корабле. Для того чтобы попасть в команду нужно "продвигать любую деятельность", чтобы "каким-то образом помочь другим людям и обществу", и быть "готовым поддержать других членов экипажа, которые разделяют подобные стремления".
Миссия DearMoon запланирована в 2023 году, это станет первым полетом на Луну с 1973 года.
Напомним, Юсаку Маесава ранее искал спутницу жизни, чтобы полететь с ней на Луну, но позднее отказался от этой идеи.
Ранее в NASA заявили, что они не успевают подготовить высадку людей на Луну к 2024 году из-за проблем с финансированием.