Японский миллиардер приглашает 8 желающих на полет вокруг Луны на ракете SpaceX (видео)

Для участия в отборе нужно соответствовать 2 критериям: "продвигать любую идею" и "быть готовым поддержать других членов экипажа".

Бизнесмен Юсаку Маедзава приглашает присоединиться к нему восьмерых желающих для полета вокруг Луны на корабле Илона Маска SpaceX. Об этом он написал в Твиттере.

"Я хочу, чтобы присоединились люди разного происхождения", — заявил Маедзава. Для своей цели он создал специальный сайт, на котором можно оставить заявку для участия. Отбор участников будет происходить в 5 этапов:

Пререгистрация до 14 марта;

Начальный отбор участников;

Подписание соглашения;

Онлайн собеседование;

Финальное собеседование и медицинское обследование отобранных участников (до конца мая 2021).

Миллиардер полностью оплатит все расходы для будущей команды, он выкупил все места на корабле. Для того чтобы попасть в команду нужно "продвигать любую деятельность", чтобы "каким-то образом помочь другим людям и обществу", и быть "готовым поддержать других членов экипажа, которые разделяют подобные стремления".

Миссия DearMoon запланирована в 2023 году, это станет первым полетом на Луну с 1973 года.

Напомним, Юсаку Маесава ранее искал спутницу жизни, чтобы полететь с ней на Луну, но позднее отказался от этой идеи.

Ранее в NASA заявили, что они не успевают подготовить высадку людей на Луну к 2024 году из-за проблем с финансированием.