Японський мільярдер запрошує 8 охочих на політ навколо Місяця на ракеті SpaceX (відео)

Для участі у відборі потрібно відповідати 2 критеріям: "просувати будь-яку ідею" і "бути готовим підтримати інших членів екіпажу".

Бізнесмен Юсаку Маедзава запрошує приєднатися до нього вісьмох охочих для польоту навколо Місяця на кораблі Ілона Маска SpaceX. Про це він написав у Твіттері.

"Я хочу, щоб приєдналися люди різного походження", — заявив Маедзава. Для своєї мети він створив спеціальний сайт, на якому можна залишити заявку для участі. Відбір учасників відбуватиметься в 5 етапів:

пререєстрація до 14 березня;

початковий відбір учасників;

підписання угоди;

онлайн співбесіда;

фінальна співбесіда та медичне обстеження відібраних учасників (до кінця травня 2021).

Мільярдер повністю сплатить всі витрати для майбутньої команди, він викупив усі місця на кораблі. Для того щоб потрапити в команду потрібно "просувати будь-яку діяльність", щоб "якимось чином допомогти іншим людям і суспільству", і бути "готовим підтримати інших членів екіпажу, які поділяють подібні прагнення".

Місія DearMoon запланована в 2023 році, це стане першим польотом на Місяць з 1973 року.

Нагадаємо, Юсаку Маесава раніше шукав супутницю життя, щоб полетіти з нею на Місяць, але пізніше відмовився від цієї ідеї.

Раніше в NASA заявили, що вони не встигають підготувати висадку людей на Місяць до 2024 року через проблеми з фінансуванням.