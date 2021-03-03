В США вновь пытаются запустить прототип корабля Starship (прямая трансляция)

Основная задача корабля в будущем – доставка астронавтов на Луну и Марс

Запуск прототипа космического корабля Starship, предназначенного для будущих полетов на Марс, перенесен на среду, 3 марта, хотя раньше планировался в четверг, 4 марта.

Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил владелец компании SpaceX Илон Маск.

"Стартовое окно открывается в 09:00 (по времени Восточного побережья США, по Киеву – в 16.00. – Ред.)", – написал Маск, уточнив позже, что пуск намечен "на 3 марта".

Отметим, в изначальном сообщении было сказано, что запуск планируется "завтра" (в четверг, 4 марта).

[ + – ] Сообщение Илона Маска

Основной задачей Starship является доставка астронавтов и грузов на Луну и Марс. Аппарат состоит из двух частей — непосредственно 50-метрового космического корабля Starship и 70-метровой ракеты Super Heavy. Оба эти компонента можно использовать несколько раз, а все благодаря вертикальному приземлению. Если SN9 выдержит огневые испытания, его запустят на высоту 12,5 км, а потом попытаются приземлить оба модуля.

[ + – ] Прямая трансляция запуска Starship

Напомним, 2 февраля федеральное управление гражданской авиации США давало разрешение на летные испытания Starship SN9. В 20:00 по Киеву того же дня произошел тестовый запуск. Прототип Starship N9 успешно взлетел и поднялся на высоту 10 километров. При возвращении ракеты на посадку, она сильно накренилась в одну сторону и она взорвалась после удара об землю.

13 января 2021 года прототип Starship SN9 подвергся так называемым "огневым" испытаниям. Аппарат оставался на Земле, однако его двигатели работали на полную мощь. После тестов два из трех двигателей Raptor решили заменить.