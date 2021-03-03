У США знову намагаються запустити прототип корабля Starship (пряма трансляція)

Основне завдання корабля в майбутньому — доставка астронавтів на Місяць і Марс.

Запуск прототипу космічного корабля Starship, призначеного для майбутніх польотів на Марс, перенесений на середу, 3 березня, хоча раніше планувався в четвер, 4 березня.

Про це у своєму мікроблозі в Twitter повідомив власник компанії SpaceX Ілон Маск.

"Стартове вікно відкривається о 09:00 (за часом Східного узбережжя США, по Києву — о 16:00. — Ред.)", — написав Маск, уточнивши пізніше, що пуск намічено "на 3 березня".

Зазначимо, у первісному повідомленні було сказано, що запуск планується "завтра" (у четвер, 4 березня).

[ + – ] Повідомлення Ілона Маска

Основним завданням Starship є доставка астронавтів і вантажів на Місяць та Марс. Апарат складається з двох частин — безпосередньо 50-метрового космічного корабля Starship і 70-метрової ракети Super Heavy. Обидва ці компоненти можна використовувати кілька разів, а все завдяки вертикальному приземленню. Якщо SN9 витримає вогневі випробування, його запустять на висоту 12,5 км, а потім спробують приземлити обидва модуля.

[ + – ] Пряма трансляція запуску Starship

Нагадаємо, 2 лютого федеральне управління цивільної авіації США давало дозвіл на льотні випробування Starship SN9. О 20:00 за Києвом того ж дня стався тестовий запуск. Прототип Starship N9 успішно злетів і піднявся на висоту 10 кілометрів. При поверненні ракети на посадку, вона сильно накренилася в одну сторону і вибухнула після удару об землю.

13 січня 2021 року прототип Starship SN9 піддався так званим "вогневим" випробуванням. Апарат залишався на Землі, проте його двигуни працювали на повну потужність. Після тестів два з трьох двигунів Raptor вирішили замінити.