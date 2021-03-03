Google не будет следить за пользователями ради рекламодателей

Компания решила больше не передавать сторонние cookie-файлы.

Поисковая система Google более не намерена следить за пользователями и передавать их данные рекламодателям. В течение следующих двух лет компания откажется от сбора сторонних cookie-файлов, который осуществляется посредством браузера Chrome.

Об этом интернет-гигант сообщил в своем официальном блоге. Также он упомянул, что, для того чтобы конкурировать на рынке, компаниям-рекламодателям не обязательно знать о пользователях буквально все. В то же время представители поисковика уверили, что юзерам не нужно соглашаться на сбор данных о них при переходе на разные сайты.

Компания намерена прекратить пользоваться отслеживающей технологией в течение двух лет, постепенно сводя ее функционал на нет.

Журналисты WSJ полагают, что рекламодатели будут против такого решения BigTech. Тут не поспоришь, потому как сегодня все рекламодатели ориентируются на таргетинг, и чем он точнее, тем для них лучше. В последнее время трендом стала работа с микроаудиториями, когда целевая аудитория бренда/услуги дробится на множество подгрупп и для каждой подгруппы запускается своя рекламная кампания. Фокус об этом писал подробно в материале "5 трендов цифрового маркетинга. Как выжить бизнесу во время пандемии".

Напомним, что в январе 2021 года Google объявила о переходе на технологию FLoC, которая должна заменить cookie — по сравнению с рекламой на основе файлов cookie, FLoC обеспечивает не менее 95% конверсий. В отличие от cookie, FLoC не будет собирать данные через браузеры или сайты. Новая технология будет применять алгоритмы машинного обучения для анализа поведения пользователей. При этом она не будет идентифицировать каждого по отдельности, а будет формировать некий собирательный образ, объединяя в группы юзеров с похожими привычками и запросами. В результате пользовательские данные останутся конфиденциальными, а рекламодатели получат точную информацию о широкой аудитории, которую могут использовать для таргетинга рекламы.

Ранее мы сообщали о том, что Парламент Австралии принял закон, обязующий Google и Facebook платить СМИ за новости.